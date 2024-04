Galilea Montijo emocionada por tener un nuevo bebé: Explica cómo buscará lograrlo a sus 50 años

Galilea Montijo no quita el dedo del renglón en su anhelo de tener un nuevo bebé y darle un hermanito o hermanita a su primogénito Mateo, quien ya tiene 11 años.

La conductora del programa matutino HOY se siente plena y muy feliz con la relación amorosa que está viviendo a flor de piel con el modelo Isaac Moreno, luego que se divorciara del padre de su único hijo.

Es tanta la felicidad que ha retomado su deseo de vivir nuevamente un embarazo, a sus 50 años.

Aprovechó la inauguración de un establecimiento comercial en la Ciudad de México para hablar con la prensa sobre su futuro en la maternidad.

“No he podido hacer una cita (en una clínica especializada), ya tengo varios lugares en los que me encantaría ver esa posibilidad (de un embarazo). A mí siempre me hubiese gustado que fuera a través de mi, pero si no se puede, pues ver de qué otra manera”, contó a las cámaras de TVyNovelas, durante el evento.

“Gali” está consiente que tener un embarazo a su edad puede ser complicado y riesgoso, pero quiere intentarlo.

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso, a veces se te pueden bajar los ánimos, pero si no viene no pasa nada. Dios y la vida me dio la bendición de ser mamá, tengo a Mateo y a otros dos (hijos de su ex esposo) que también me regaló, entonces ya tengo tres”, comentó.

En otros temas, habló de cómo cuida su salud y su peso. “Yo soy muy vanidosa y siempre lo seré, con todas mis curvas. Trato de cuidarme, pero el pasar del tiempo hace todo más complicado y tu metabolismo no es el mismo, trato de estar en un peso en el que me sienta cómoda”, expresó.