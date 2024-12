Julio Preciado reveló que Yolanda Andrade recurrió a la brujería tras su crisis de salud: los detalles

La salud de Yolanda Andrade se complica cada vez más y la conductora está desesperada por encontrar una solución a sus problemas. Por eso, según reveló su amigo, el cantante Julio Preciado, la conductora de “Montse y Joe” recurrió hasta la brujería.

Actualmente, la famosa presentadora de televisión mexicana se encuentra en Los Ángeles para realizarse estudios, pero antes de esto, tuvo un reencuentro con su fiel amigo, a quien le platicó detalles sobre su salud.

Fue entonces cuando Preciado fue interrogado en De primera mano y soltó la sopa: “La verdad no sabe ni lo que tiene, ella es una guerrera, es muy desesperante no saber lo que tiene. Me dijo que fue hasta con brujos porque me dijo que no puede dejar nada de lado”.

Explicó que, desde su punto de vista, no es una secuela que el cuerpo de Yolanda le está cobrando, pues hace más de 16 años que se alejó de los excesos.

Finalmente, Julio confía en que Yolanda Andrade salga “adelante” de esta crisis de salud tras su encuentro “emotivo” con la conductora.

¿Qué le pasa a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade tiene un grave problema de salud que ella misma describió como “peculiar” relacionado con su cerebro y que le provocó problemas con el lenguaje y con la movilidad.

Yolanda Andrade agradeció a la Virgen de Guadalupe por “todos los días”. (Instagram @tolandaamor)

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 17 de diciembre?

Yolanda Andrade contó cuáles eran los síntomas que tenía: “De repente, un día, me sucedió. Me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas raras y, obviamente, una gran depresión; que es un tema de salud mental porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro. Se me cayó el ojo, se me paralizó la cara. No podía moverme, bañarme, hablar y aun así hacía los programas que me motivaban”, contó a los medios de comunicación.

Según People en español, la condición médica de Yolanda Andrade no ha tenido avances y se especula que podría terminar en problemas neurológicos.