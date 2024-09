Yolanda Andrade reveló alarmantes detalles sobre su estado de salud: ¿le hicieron brujería?

Desde hace ya varios meses, Yolanda Andrade presentó diversas complicaciones de salud, las cuales requirieron incluso de hospitalizaciones constantes. Esto en gran parte se debió a que en un principio los especialistas no lograban dar con un diagnóstico certero y, en consecuencia, sus síntomas avanzaron rápidamente.

La presentadora, desesperada por la falta de certeza, recurrió también a buscar explicaciones que fueran más allá de lo científico, por lo que se planteó incluso la idea de que pudiera haber sido víctima de una especie de brujería. Hoy, conforme el panorama mejora para ella y todo parece estarse acomodando, finalmente habló de todo lo que ha pasado en su vida y cómo avanza su recuperación.

Yolanda Andrade aseguró que está concentrada en vivir el presente

En su última aparición ante las cámaras, a propósito del aniversario de una de las empresas en las que colabora, Yolanda Andrade conversó con distintos medios de comunicación. Ahí, la conductora de “Montse & Joe”, se mostró entusiasmada y su semblante era completamente distinto al de meses atrás, cuando incluso debió usar silla de ruedas por momentos.

Sin embargo, para ella este es un tema casi superado, aunque sí reveló que lo que le pasó fue de gravedad. “A mí me importa mucho mi trabajo, el presente. Hubo momentos en que no me podía ni parar, ni hablar. Ya voy mucho mejor, tengo unos médicos maravillosos. Agradezco públicamente las oraciones de mi madre y toda la gente”, mencionó.

Yolanda Andrade se recupera favorablemente tras el aneurisma que sufrió Getty

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? La explicación que derribó su preocupación por la brujería

A pesar de que en su desesperación se puso frente a la idea de que esta situación podría deberse a lo “paranormal”, es una posibilidad que ya descartó, pues por fin tiene una respuesta de lo que pasó. “Tuve una situación con mi cerebro, tuve problemas para mover mi cuerpo y un virus en la sangre. Entonces, no ha sido fácil, pero tampoco imposible”, concluyó, comprobando que su faceta enérgica y siempre dispuesta a conversar ya está de regreso y mucho más fuerte que nunca.