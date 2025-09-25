Juan Gabriel ‘vive’ en ViX y Netflix… lanzan videos inéditos: “Para cuando yo no esté en el planeta”

Netflix ya tiene fecha de estreno del documental de Juan Gabriel. Sí, ese documental en el que se mostrará por primera vez el archivo personal del Divo de Juárez.

Y también reveló ya el nombre oficial: “Juan Gabriel: Quiero, puedo y debo”. Para los fans, la frase es conocida pues pertenece a la canción “Debo hacerlo”, uno de sus más grandes éxitos de los 90 y cuya interpretación en el concierto del Palacio de Bellas Artes tiene 26 millones de vistas en Youtube.

Es un video, por cierto, que dura casi 12 minutos y todo el tiempo el público se nota extasiado.

Netflix ahora anuncia que el documental de María José Cuevas tuvo acceso a todos los materiales que dejó Juan Gabriel en una bodega: videos caseros, casetes, fotografías, programas de mano... todo lo que acumuló en vida el creador de “Querida” con un cierto valor sentimental.

“Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel”, publicó Netflix este 24 de septiembre.

Juan Gabriel en traje de baño durante unas vacaciones en Acapulco Netflix

Entre los videos inéditos destacan aquellas que muestran a Juan Gabriel en lugares más allá de los escenarios.

Juan Gabriel bailando frente al espejo en su casa Captura Netflix

Hay uno en el que aparece, muy joven, caminando por las calles de ciudad Juárez, la frontera en la que vivió gran parte de su infancia y juventud y que con el paso del tiempo se convirtió en referencia incluso para algunas canciones.

¿Cuándo se estrena el documental de Netflix de Juan Gabriel?

El documental de Netflix se estrena el 30 de octubre con la promesa de que nos mostrará “todo lo que nos dejó en vida”.

“Se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta”, se escucha decir a Juan Gabriel en el tráiler estrenado por Netflix.

La frase pertenece al concierto de Bellas Artes por sus 25 años. Antes de interpretar “Costumbres”, Juanga dice esta frase acompañada de una de sus acostumbradas bromas.

“Bueno, algún día me tengo que ir”.

¿Por qué aparece Juan Gabriel en el documental “Crónica del fin”, de ViX?

ViX estrenó este 22 de septiembre el documental “Crónica del fin”, en el que figuras prominentes de la política mexicano de los últimos 30 años opinan sobre esta etapa de México en la que el PRI pasó de ser el partido dominante a convertirse apenas en cuarta fuerza política.

En ese documental aparece un video de Juan Gabriel en un mitín del PRI en la campaña presidencial del PRI.

El candidato de esa campaña era Francisco Labastida Ochoa y se enfrentaba al perredista Cuauhtémoc Cárdenas y al panista Vicente Fox (quien finalmente ganó las elecciones).

CAMEO DE JUAN GABRIEL EN LA SERIE DOCUMENTAL DEL PRI !!!!! pic.twitter.com/YxmAgZHL4m — carlos buburrón (@CBuburron) September 24, 2025

En aquella campaña, Juan Gabriel participó activamente en apoyo a Labastida, con presentaciones en sus mítines en los que interpretaba un estribillo compuesto por él mismo.