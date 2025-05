¿Era fan de ‘El Alcachofa’? Esta fue la primera canción que se aprendió Christian Nodal

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir un dato íntimo sobre sus inicios musicales durante su reciente participación en el podcast ‘La Cotorrisa’, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. El cantante de regional mexicano confesó que la primera canción que aprendió a interpretar fue ‘12 rosas’, un tema que marcó su conexión con la música desde muy joven.

Durante la plática, el intérprete de ‘Botella tras botella’ habló de su trayectoria y anécdotas personales, destacando que su abuela, su bisabuela y su mamá se dieron cuenta desde que él era muy pequeño, de que tenía talento musical, pues, aunque no lo ponían a cantar, él solito interpretaba temas que se iba aprendiendo.

“Me gustaban los programas de televisión de los niños que cantaban y todo ese rollo. La primera canción que me aprendí es una que se llamaba ‘12 rosas’”, dijo el artista de 26 años.

Cabe recordar, que el tema ‘12 rosas’ fue interpretado por Miguel Martínez, conocido como ‘El Alcachofa’ por su papel en la telenovela ‘Alegrijes y rebujos’, quien, justamente, saltó a la fama en un concurso de canto infantil llamado ‘Código F.A.M.A.’, programa del cual fueron parte otros famosos como María Chacón, Diego Boneta, Nashla Aguilar y Allisson Lozz. Sin embargo, esta canción fue lanzada en 1986 por Lorenzo Antonio.

Christian Aguilar habló de su paternidad

Durante la conversación, el intérprete de regional mexicano fue cuestionado sobre su infancia y su vida personal, lo que lo llevó a compartir momentos especiales que ha vivido con Inti, quien reside en Argentina junto a su madre.

“En general es muy difícil saber cuando tienes talento para algo, sobre todo cuando eres niño, porque los papás celebran todo (...) todo lo que hagas, para ellos eres el mejor”, dijo el cantante.

“Se me hace bien loco como cuestiones que van del día a día… yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo, estoy pellizcando la oreja o empiezo a disociar de que me voy cada que estoy pensando. Y recuerdo que hace tiempo había una foto o un video, no me acuerdo, y estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita, y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’ Está bien loco eso”, comentó Christian Nodal.

Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, nació el 14 de septiembre de 2023 Instagram

Además, Christian Nodal destacó los gustos de su hija y cómo él mismo ha aprendido canciones infantiles para compartir momentos con ella.

“Lo mejor es cuando entras en esa etapa en la que entiendes a los papás”, contó el intérprete. “A mi hija le encantan ‘Los canticuentos’, algo así se llama. Entonces ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’; aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, dices ‘mi mamá y papá se rifaron conmigo’”.

LEE MÁS: