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Josh Gutiérrez

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Famosos
Josh Gutiérrez y Melanie Garibay están emocionados de saber que esperan un niño: “Se llamará Dorian”
La actriz tiene cuatro meses de embarazo y están felices que en los ultrasonidos han podido ver a Dorian y ya desean tenerlo entre sus brazos.
Junio 30, 2026
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Nayib Canaán