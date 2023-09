Las tiernas fotos con las que Anel recuerda a su esposo, José José, a cuatro años de su muerte

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José

José José fue uno de los cantantes más emblemáticos de México e incluso llegó a trascender fronteras, por lo que hasta nuestros días el intérprete cuenta con millones de fans alrededor del mundo. Ahora, 28 de septiembre, el “Príncipe de la canción” cumple cuatro años de haber fallecido, y su nombre, por supuesto, se convirtió en tendencia en redes.

Hoy solo tomamos por que extrañamos a José José pic.twitter.com/wzIHsDAnLf — Aleess (@AleessssM) September 24, 2023

Los internautas no dudaron en llenar Twitter, así como Facebook, con memes y videos de las canciones más memorables de José José para recordarlo con cariño. En medio de todas estas publicaciones, resalta una en especial.

Se trata de un tierno carrusel de fotos que compartió Anel Noreña , quien fuera la esposa del cantante, a través de su cuenta oficial de Instagram, ¿ya las viste?

Hoy celebramos el día de San José José #28Septiembre pic.twitter.com/7MWkIzpoQ4 — Tío Yeyo (@eltioyeyoman) September 28, 2023

ANEL RECUERDA CON UN TIERNO CARRUSEL DE FOTOS A JOSÉ JOSÉ

Anel Noreña dejó atrás los pleitos y polémicas en los que se han visto envueltos ella y sus hijos por diversos motivos relacionados con la herencia de José José y aprovechó el aniversario luctuoso de su exesposo para honrar su memoria con una serie de fotografías a blanco y negro acompañadas de un tierno mensaje.

“Hasta el cielo amor mío. Hoy te recordamos más que nunca”, se lee en el post, acompañado de tres imágenes a blanco y negro en donde se ve a José José y a Anel Noreña el día de su boda. Hasta el momento, el carrusel de instantáneas acumula más de 700 “Me gusta”.

Mientras tanto, este jueves miles de seguidores de José José aprovechan para escuchar sus canciones más emblemáticas como “El triste”, “40 y 20", “Volcán”, “Gavilán o paloma” y muchas más.