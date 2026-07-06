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La obscenidad de la carne

Obra de teatro producida por Omar Suárez

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Famosos
Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Sugey Ábrego y William Valdés abren conversaciones sin filtros de parejas, límites y deseo
¡AMAR TAMBIÉN TIENE SECRETOS! Lo que comenzó como un reto actoral terminó en una confrontación personal.
Julio 06, 2026
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Grisel Vaca