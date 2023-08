La singular razón por la que la amistad de Jorge ‘Burro’ Van Rankin y Luis Miguel terminó mal

Jorge “El Burro” Van Rankin, famoso por su participación en la serie cómica “40 y 20", recientemente volvió a ser tema de conversación luego de que se confirmara su regreso a Televisa con su participación en el reality show “El Hotel VIP” , donde formará parte de las 16 celebridades que intentarán ganar a toda costa el gran premio de millón y medio de pesos.

Además de mantener una gran amistad con Roberto Palazuelos, el conductor de este próximo programa, “El Burro” Van Rankin también se destacó por ser uno de los amigos más cercanos de Luis Miguel a finales de la década de los 80, y hace poco expresó su descontento ante los rumores de que el cantante usaba “dobles” en sus conciertos.

Asimismo, “El Burro” Van Rankin no dudó en expresar su descontento por la relación que mantiene Luis Miguel con Paloma Cuevas : “Le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él”, aseveró el actor y conductor, quien cumple más de 20 años de estar distanciado de quien fuera uno de sus mejores amigos, ¿qué pasó?

¿POR QUÉ SE DEJARON DE HABLAR “EL BURRO” VAN RANKIN Y LUIS MIGUEL?

Jorge Van Rankin confirmó en una entrevista que intentó retomar su relación con Luis Miguel; sin embargo, este nuevo intento amistoso no funcionó: “Al año y medio volvió a ser la misma persona, me da mucha flojera eso. Una gente que no cambia y sigue con las mismas cosas. Créeme que no me quita el sueño en lo más mínimo”, compartió.

¿Cuál fue la causa del distanciamiento? Van Rankin declaró que Luis Miguel tiene la tendencia a pensar que todos a su alrededor lo atacan, lo que lo mantiene a la defensiva y le dificulta la habilidad para relacionarse con amigos nuevos, conducta que otras personas ya han confirmado.

Asimismo, recordó “El Burro”, en su reencuentro más reciente Luis Miguel lo invitaba a seguir en la fiesta, algo que él no podía hacer, pues ahora está a cargo de una familia. En otra ocasión, lo invitó a comer con Paloma Cuevas y Jorge se salió antes sin avisar, lo que desencadenó la furia del cantante.

Hasta el momento, Luis Miguel y Van Rankin se mantienen distanciados debido a estos conflictos, pero “El Burro” no ha dudado en mandar mordaces mensajes a quien fuera su amigo, criticando el abandono en el que tiene a sus hijos: “Ve a tus hijos. Diles que los amas, bésalos, y no a los de la mujer”.