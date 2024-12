Johnny Cortés desenmascara al papá de Christian Nodal y lo acusa de abuso de poder

En medio del escándalo, Johnny Cortés se despidió de Los Plebes del Rancho, a principios de este año, para dar paso a su carrera como solista. En un principio se difundió que se trataba de una decisión personal del cantante, pero más tarde trascendió que no fue así.

“Lo que pasa es que ellos quisieron meter a un nuevo integrante a la agrupación, que se parece a Ariel, el que falleció, y este chico (Orlando) canta parecido a él. Yo supe que me querían hacer a un lado, por eso quería llegar a un acuerdo con él (con Jaime González), pero no quiso nada y me dijo que ya no fuera a los conciertos”, contó a TVyNovelas el cantante.

Desde entonces, Johnny ha enfrentado una férrea batalla con Jaime González, padre de Christian Nodal y productor del sello discográfico SG Music, ya que se resiste a otorgarle su carta de retiro para que éste pueda emprender su carrera musical libremente.

De acuerdo con Johnny Cortés, el señor Jaime le daba largas y no le resolvía nada, ni le da su carta de retiro, ni tampoco un nuevo contrato: “Le estuve mandando mensajes al mes de que me salí, le dije que necesitaba trabajar y me dijo que le diera chance, que estaba ocupado, y así me detuvo como dos meses. Después me dijo que Los Plebes no querían que yo estuviera en la empresa, y que eran Los Plebes o yo. Entonces le pregunté qué opción me daba y me pidió un dinero para dejarme libre”, nos contó.

El papá de Nodal le pidió al cantante dos millones y medio de pesos, “pero después me dijo que ya no ocupaba el dinero, que quería que grabara un disco, pero ya no había palabra y pensé que, si así era ahorita, ¿qué podía esperar después? Entonces, le mandé un mensaje en buena onda, en el que le decía: ‘Jaime, yo voy a grabar ese disco y le echamos ganas, sólo que hay que hacer un nuevo contrato y me siento a platicar contigo’, pero no quiso. Me dijo: ‘necesito que cumplas, sino vamos a ver cómo nos vamos a arreglar y no tengo tiempo para tus mamad…’, y me bloqueó”.

“Es mi primer sencillo como solista y lo tumbaron de todas las plataformas digitales”

El pasado martes 10 de diciembre, Johnny Cortés, nos dijo, volvió a ser víctima del poder que tiene el papá de Nodal, a quien culpó de estar detrás de que hayan “tumbado” de redes sociales y plataformas su primer sencillo como solista titulado En este Navidad: “Sí, pienso que fue él porque no tengo ningún problema con nadie más. Él es el único que se está entrometiendo en mi carrera”, enfatizó.

Johnnny no se quedará cruzado de manos y emprenderá acción legal. “Mis abogados ya se están encargando, están preparando una estrategia, y yo seguiré echándole ganas”, señaló.

El ex integrante de Los Plebes del Rancho nos dijo que el productor está usando todo su poder para bloquearlo: “Él tiene muchas amistades ahora que su hijo Christian Nodal anda muy arriba en el medio, entonces creo que él las aprovecha. A mí sólo me toca esperar que mis abogados se encarguen de eso… Lo último que yo supe de él (del papá de Nodal), fue que me dijo: “no tengo tiempo para tus mamad…”, y de ahí ya no he sabido nada de él ni de Los Plebes y tampoco me interesa. Yo lo único que quiero es enfocarme en mi carrera”, concluyó.