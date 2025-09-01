Facundo saca de quicio a Alexis: Los Posicionamientos de La Casa de los Famosos México hoy 31 de agosto

La noche del 31 de agosto, se vivió una tensa gala de eliminación en La Casa de los Famosos México, donde los participantes se dijeron sus verdades a la cara.

En el posicionamiento, surgieron verdades, con más fuerza que nunca.

Shiky se posicionó con Aldo

“La competitividad corre por tus venas y no lo disfruto, me supera tanta hermandad. Sé que estamos en un programa competitivo y el programa nos pone pruebas, y todos los días, no termino de pasarlo bien; y si no ganas, lo pasa mal, y si empiezas a ganar, cambias las reglas para que sea más dificil. No sé si será la edad, que en mi caso, es más valioso tener una conversación con alguien mirando a los ojos, que ganando una medalla”.

“Estoy agradecido pero te dio miedo decir la verdad y ponerte detrás de Alexis. A la otra que no se te arrugue, y dale con el Míster”, respondió Aldo De Nigris.

Guana se posicionó con Mar

“Sabes que te adoro, eres buena amiga. Esta semana me propuse hacer una semana de tregua pero lo reconsidere por todos los comentarios contra mí como si hubiera tenido la culpa y el primero fue el que le dijiste a Mariana. El segundo fue la broma que dijiste que yo era la mala suerte y abrazaste a Elaine diciéndoselo. No entiendo el ataque, creo que llevábamos una bonita semana de tregua, pero tus comentarios me dolieron y me sentí atacado, y por eso quiero que abandones la casa”.

“Lo que te choca, te checa, jamás hice un comentario para atacarte, no eres tan importante para que mi energía se vaya en ti. Siempre quisiste estar en el otro cuarto; no tienes nada qué ocultar, siempre has jugado en Día, no nos ocultes la verdad porque se te ve en los ojos”, respondió Mar.

Elaine Haro se posicionó con Dalilah Polanco

“Por razones del destino formo parte de Noche y jamás pensé que me posicionaría contigo porque sabes lo mucho que te quiero y admiro. Quiero que te vayas porque me pareces una competidora muy fuerte, increíble, talentosa e inteligente, y para mí, eres la reina del Día”.

Dalilah respondió: “Nunca dejes de brillar que no te apague la noche, ninguna oscuridad, eres maravillosa y te lo hemos dicho desde el principio, te quiero”.

Facundo se posicionó con Alexis Ayala

“Creo que lo primero que dije al entrar es que quería generar un contenido para divertir sin tener que pelearnos. Tú te has tomado en serio como si fuera una guerra, y decidiste tomar el lado oscuro; les gritaste y pedias que no hubiera banderas y no es que seas violento con las mujeres sino que eres agresivo con todos. Pero pienso que podríamos generar cosas divertidas sin tener que gritarnos ni tirando mala vibra; entiendo tu personaje y eres el único que genera eso en esta casa, cuando hay violencia estás tú metido, tu personaje malvibra la casa y hasta veo que presionas a los de tu cuarto para que no se lleven con nosotros; pienso que podría haber una armonía chida si no tuvieras esas ganas de competir con ganas de destruir.

“Cuando me amenazan que me van a madrear, es cuando digo que se acabó el tema para mí. Dije chale, ya se me acabó mi chiste con Alexis y espero que puedas encontrar algo de valor en lo que te digo, porque sí te quiero, pero afuera de la casa”, dijo Facundo a Alexis, además de recordale “esa histeria que te sale de control”.

Alexis respondió: “Hablas que eres bueno y los de Día también. Dice que los de Noche somos malos, no sé qué te da la calidad o valor moral para calificar; tengo un corazón bueno, fuerte, firme, el de un león y me la creo, y es tan bueno que tiene garra. Veo en ti el corazón de una hiena; No eres tan bueno, te ha salvado la suerte pero no la gente; si yo regreso, espero que tu aplauso sea honesto. Las marquesinas y las estrellas brillamos en la noche.

¿Qué se dijeron en el sinceramiento?

Los nominados eligieron al compañero que quieren que abandone la casa y les dijeron sus razones.

Mariana se sinceró con Alexis Ayala

“No voy a permitir que me vuelvas a faltar al respeto como lo has hecho. Tú argumentas que lo haces en el posicionamiento y el sinceramente, y que no es cuestión de género. Vas por la vida que las mujeres en tu vida son lo más importantes pero no te gustaría que les faltaran al respeto como lo has hecho tú a mí”.

Alexis respondió: “Aquí veo a un competidor, no veo a una mujer y a un hombre. En el cuento de Caperucita roja, el lobo es el malo, pero en el cuento del lobo, Caperucita tan solo es un bocado”.

Aarón se sinceró con Dalilah

“Tienes una personalidad fuerte pero hostil que demuestra una debilidad mental y emocional; lo que me dices no va acorde con lo que actúas. Hay gente que tiene esa actitud de ‘todos están mal, menos yo’. Deberías abandonar la casa; aligera tu vida. Vas a tener que fingir una sonrisa”, le dijo.

“Espero que tú si te quedas, aprendas algo, aparte de lo que ya traías afuera, sé feliz, sonríe, la fuerza estará contigo”, dijo Dalilah.

Aldo se sinceró con Dalilah

“Siento que no estás siendo tú, sino un personaje. Cuando sientas enojo o molestia, exprésala, dilo, lo retienes y a la larga te va a enfermar. Sé tú. No finjas ser alguien que no eres. Exprésalo y no te vamos a juzgar”, dijo a la actriz.

“Lástima que no me conoces de afuera, sabrías que soy así, no retengo las cosas, no guardo rencores, te sorprendería saber cuánto no me importa lo que sucede de un momento a otro”, respondió.

Alexis se sinceró con Mariana

“Suena como a campaña de desprestigio, jamás te he insultado. Dices que cuando estoy presente te sorteas. A palabra necias, oídos sordos; son igual pero no es lo mismo. Siempre te he dicho que me mereces todo mi respeto, pero en la casa somos jugadores. Estoy de Noche y nos juntamos para cazar y por eso aullamos”.

Mariana le respondió: “Me lo dices, pero no me lo das. Y no es ninguna campaña, es tus acciones y las respuestas a tus acciones. Y sí, la noche caza pero el sol siempre sale de Día”.

Mar se sinceró con Dalilah

“Candil de la calle oscuridad de su casa. Juzgas acciones, o formas de comunicación de competidores incluyéndome, pero cuando uno quiere hablar sobre la forma en la que te comportas, la forma estridente, esa es tu palabra, en la que a veces te comportas, lo que haces es reírte, bajar la cabeza y negarlo.

Para estar aquí se necesita ser empático, no ir por la vida diciendo ‘yo soy así’. Para estar aquí hay que tener las ganas de seguir creciendo como persona. Es importante saber lo que otro piensa o siente cada vez que te diriges a ellos de forma estridente”.

Dalilah refutó: “Alguna vez te dije que éramos muy parecidas; sí hay muchas diferencias; sí me muestro lo que soy, amo mi tierra, lo que soy. No me interesa hacer más amistades, qué pena que no es nuestro caso y sí prefiero que me odien por lo que soy y no que me amen por lo que no soy. No necesito el reconocimiento, y no estés enojada”.

Abelito se sinceró con Mariana

“No quiero que se interprete como que te subestimo. Como compañera te miro brillante y genial, me es grato compartir contigo; pero también te miro fuerte, no es la primera vez pero por eso quería dar a entender... Tu presencia en la casa, a veces falta un toque de energía. Todos tenemos más por dar y sé que tienes más que dar; pero en el aquí y el ahora, hay que aprovecharlo.

“Agradezco tus palabras, que me digas las cosas de frente y que me veas como una competidora fuerte”, le respondió Mariana Botas.

Dalilah Polanco se sinceró con Aldo

“Me pareces un gran competidor, es difícil ganarte, el que no te enganches es buenísimo, y esa sería la única bacon por la que te tienes que ir. Luchar contra ti está cabrón”, le dijo a De Nigris.

“Se sienten bonitas tus palabras pero siento que te deberías sincerar con otras personas con las que realmente quieres que se vayan”, dijo Aldo, a lo que Dalilah cuestionó: "¿Pero por qué habría de hacerlo si solo lo pienso de ti?”.