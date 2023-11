Jaime Sánchez arremete contra Elaine Haro tras ser señalado de acoso; amenaza con contrademandar

Jaime Sánchez Rosaldo reaccionó a los señalamientos que Elaine Haro hizo en su contra, y amenazó incluso con tomar acciones legales contra la actriz.

A mediados de este mes de noviembre, la actriz y cantante Elaine Haro denunció, a través de sus redes sociales, que había sido víctima de acoso por parte de “una persona cercana a su equipo de trabajo”, y aunque ella no reveló la identidad del supuesto responsable, pronto se dio a conocer que el señalado por este delito sería Jaime Sánchez, padre de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez.

Jaime Sánchez, quien lleva más de 50 años trabajando en el mundo de la farándula como mánager, no se quedó callado ante estos señalamientos y, a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el padre de Alessandra Rosaldo contó su versión de los hechos, además de arremeter contra la madre de Elaine Haro; incluso, amenazó con contrademandar a la actriz.

JAIME SÁNCHEZ AMENAZA CON CONTRADEMANDAR A ELAINE HARO; NIEGA HABERLA ACOSADO

En la entrevista, Jaime Sánchez Rosaldo consideró que las acusaciones en su contra son bastante graves, y pidió que la actriz aclarara qué tipo de acoso había cometido contra ella:

“No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá"

“No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá”, aseguró el mánager.

“ni he hablado con ella. ¿ Acoso como de quién? ¿De qué tipo? laboral, sexual. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Te digo que además no la he vuelto a ver, no la he visto porque no se puede hablar con ella y con su mamá”, declaró Jaime López, quien apuntó a la mamá de Elaine Haro como la responsable de los señalamientos:

“Yo pienso que la señora ha de pensar que con eso va a ganar más seguidores en las redes y se va a hacer la víctima, yo no sé si estás enterada, pero ya tuvo problemas con un mánager anterior y ha tenido problemas con mucha gente”, apuntó López, quien aseveró que contrademandará, pues no planea quedarse con los brazos cruzados ante esta situación.

“No hicimos nada en la oficina más que tratarla bien, tratar de hacer algo con ella, pero desde el principio fue imposible porque su madre no lo permitió (...) La gente tiene que escarmentar”, concluyó.