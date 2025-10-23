Suscríbete
Famosos

Jorge Enrique Abello y Jaime Camil se topan por primera vez y recuerdan cómo dieron vida a ‘Don Armando’

Los actores se conocieron e intercambiaron el deseo de tener una amistad duradera.

October 23, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-Enrique-Abello-Jaime-Camil.jpg

‘Don Armando’ y ‘Don Fernando’ se conocieron.

YouTube

"¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera”.

Han pasado 26 años del estreno de la emblemática telenovela colombiana ‘Yo Soy Betty, la fea’, escrita por Fernando Gaitán, una historia que fue adaptada en todo el mundo, y en México ocurrió en 2006.

Bajo el título de ‘La fea más bella’, el melodrama fue estelarizado por Angélica Vale y Jaime Camil.

A más de dos décadas de haber dado vida al personaje de ‘Fernando Mendiola Sáenz’, el mexicano por fin pudo conocer a Jorge Enrique Abello, el actor encargado de interpretar originalmente ese papel bajo el nombre de ‘Don Armando’ Mendoza.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Jaime compartió una foto junto al colombiano, a quien le expresó toda su admiración: "¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera”, escribió Camil junto a la entrañable imagen con Abello, quien es conocido alrededor del mundo por este personaje.

Jaime admitió que a pesar de que no conocía personalmente a José Enrique, siempre ha seguido su trabajo. “No sólo eres un brillante actor, escritor y filósofo, sino también un ser humano encantador, cálido y generoso ¡Qué placer que por fin nos hayamos conocido!”, escribió Camil.

Por su parte, “Don Armando” original, también usó sus redes sociales para expresar la emoción que le provocó este encuentro con el mexicano a quien tenía mucho años de querer conocer: “20 años después... ¡juntos! Aquí con mi bro Jaime Camil”, escribió Abello sobre la foto de los dos.

El histrión originario de Colombia dejó claro que esta reunión marcó el inicio de una cercanía que ambos quieren mantener: “Por muchos años de amistad mi querido Jaime Camil”.

¿Qué opina ‘Don Armando’ de la versión mexicana de ‘La fea más bella’?

En julio del año pasado, José Enrique visitó México como parte de la promoción de ‘Betty, la fea: la historia continúa’, la secuela de la historia original.

En aquella ocasión, ‘Don Armando’ fue cuestionado por la adaptación mexicana y sorprendió al revelar que no había visto la versión nacional, pero que sí había tenido contacto con Jaime para este proyecto:

“Con Jaime a veces chateamos y nos comunicamos, porque él ha hecho dos cosas mía, ‘Betty’ y ‘Los tacones de Eva’, que aquí se llamó ‘Por ella soy Eva’, él es muy querido, pero nunca tuve la oportunidad de ver ninguna, es que no hemos tenido la oportunidad de ver la nuestra”, confesó el actor a Yordi Rosado en ‘EXA’.

Jaime Camil Jorge Enrique Abello
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Toño-Peregrino.jpg
Famosos
Muere Toño Peregrino, vocalista de ‘La Sonora Dinamita’
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
paolasuraezwendyguevara.jpg
Famosos
¡Ya pisaron el teatro! Te mostramos a Paola Suárez y Wendy Guevara en un ensayo del Tenorio Cómico
October 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
kike mayagoitia.jpg
Famosos
Así era Kike Mayagoitia antes de ser el musculoso de la Granja VIP
October 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
eleazar gomez.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes y Kim Shantal exhiben a Eleazar Gómez: “traidor, mentiroso, miedoso y payaso”
October 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernando colunga.jpg
Telenovelas
Las tres telenovelas de Fernando Colunga que fueron un éxito con el productor Juan Osorio
Juan Osorio fue el productor que le dio su primera oportunidad a Fernando Colunga. Ahora, con “Amanecer”, están por terminar su cuarta telenovela juntos
October 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
caramelo y manelyk.jpg
Famosos
Manelyk le restriega a Caramelo que nunca lo amó como novio: “Para mí, el dinero da la felicidad”
La influencer y Caramelo salieron durante tres meses luego de convivir en La Casa de los Famosos All Star
October 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
eugenio derbez.jpg
Famosos
Eugenio Derbez descubre que hay un Dr. Simi de Ludovico P.Luche
El comediante caminaba por las calles de Los Ángeles cuando vio a un Dr. Simi bailando
October 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernanod colunga juan osorio maxine.jpg
Telenovelas
Juan Osorio responde a Maxine Woodside por criticar a Fernando Colunga
El productor negó que se le haya quitado protagonismo a Colunga en la telenovela “Amanecer”
October 22, 2025
 · 
Alejandro Flores