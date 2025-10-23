Jorge Enrique Abello y Jaime Camil se topan por primera vez y recuerdan cómo dieron vida a ‘Don Armando’

"¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera”.

Han pasado 26 años del estreno de la emblemática telenovela colombiana ‘Yo Soy Betty, la fea’, escrita por Fernando Gaitán, una historia que fue adaptada en todo el mundo, y en México ocurrió en 2006.

Bajo el título de ‘La fea más bella’, el melodrama fue estelarizado por Angélica Vale y Jaime Camil.

A más de dos décadas de haber dado vida al personaje de ‘Fernando Mendiola Sáenz’, el mexicano por fin pudo conocer a Jorge Enrique Abello, el actor encargado de interpretar originalmente ese papel bajo el nombre de ‘Don Armando’ Mendoza.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Jaime compartió una foto junto al colombiano, a quien le expresó toda su admiración: "¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera”, escribió Camil junto a la entrañable imagen con Abello, quien es conocido alrededor del mundo por este personaje.

Jaime admitió que a pesar de que no conocía personalmente a José Enrique, siempre ha seguido su trabajo. “No sólo eres un brillante actor, escritor y filósofo, sino también un ser humano encantador, cálido y generoso ¡Qué placer que por fin nos hayamos conocido!”, escribió Camil.

Por su parte, “Don Armando” original, también usó sus redes sociales para expresar la emoción que le provocó este encuentro con el mexicano a quien tenía mucho años de querer conocer: “20 años después... ¡juntos! Aquí con mi bro Jaime Camil”, escribió Abello sobre la foto de los dos.

El histrión originario de Colombia dejó claro que esta reunión marcó el inicio de una cercanía que ambos quieren mantener: “Por muchos años de amistad mi querido Jaime Camil”.

¿Qué opina ‘Don Armando’ de la versión mexicana de ‘La fea más bella’?

En julio del año pasado, José Enrique visitó México como parte de la promoción de ‘Betty, la fea: la historia continúa’, la secuela de la historia original.

En aquella ocasión, ‘Don Armando’ fue cuestionado por la adaptación mexicana y sorprendió al revelar que no había visto la versión nacional, pero que sí había tenido contacto con Jaime para este proyecto: