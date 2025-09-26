Ivet Playà arremete de nuevo contra Alejandro Sanz: “Pretendía seguir utilizándome como objeto sexual”

“No está siendo nada fácil volver a leer y revivir todo porque veo que mucha gente parece que ha contado mi historia por mí”.

Tras varios meses de ausencia, la fan que acusó a Alejandro Sanz de ser un “depredador sexual”, volvió a aparecer en sus redes sociales para asegurar que tiene más detalles de su relación con el cantante.

A lo largo de este tiempo, la joven ha permanecido en silencio ante la amenaza de emprender acciones legales, algo que finalmente no ha ocurrido. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Ivet reaparece para volver a la carga con esta historia.

Playà afirma que ella y Sanz mantuvieron una dinámica en la que se sintió utilizada emocional y sexualmente.

A través de sus redes sociales, Ivet compartió una cronología de lo vivido y denunció que su versión fue desacreditada por Sanz y su equipo legal.

“En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen NADA en contra de mí. Fin de la historia”.

La joven indica que el intérprete de ‘Amiga Mía’ no era soltero cuando intentaba mantener encuentros con ella, por lo que llegó a sentirse como un “objeto sexual”.

“Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto sexual”, sentenció.

La fan de Alejandro también salió a responder a las críticas que lleva recibiendo a lo largo de este último tiempo, donde muchos la tachan de “despechada”. Asimismo, deja claro que no piensa seguir soportando este tipo de comentarios y amenaza con contar más cosas que no se han hecho públicas hasta ahora.

“Presentaré las acciones legales correspondientes contra los insultos y vejaciones. La realidad es que no he contado nada de lo que quería contar... No está siendo nada fácil volver a leer y revivir todo porque veo que mucha gente parece que ha contado mi historia por mí”, explica.

E insiste en que “no me dejaron contarlo. La culpa fue mía por ir al sitio equivocado, pero de eso ya hablaremos más adelante”.

Ivet también compartió el testimonio de otra chica que habría vivido supuestamente una situación similar a la suya. “Gracias por confiar en mí y ayudarme a abrir los ojos. Simplemente soy una tonta más de las que este señor mayor se aprovechaba”, dijo en sus redes sociales.

Y finalizó expresando que “no soy la única, sólo soy la que tiene dos ovarios para decir las cosas como son y lo voy a hacer. Os lo juro. Tengo que ver cómo y cuándo, pero lo voy a hacer porque no puedo más con las injusticias y porque se me salen las carnes de leer todas las chicas que me escriben sufriendo por él”, concluyó.

¿Cómo se filtró el escándalo entre Ivet y Alejandro?

Fue en junio pasado cuando Ivet Playà salió a la vida pública a contar que mantuvo una relación con Alejandro Sanz que pasó de la admiración de una fan a un vínculo íntimo con el que se sintió manipulada.

La joven llegó hasta la pantalla de televisión española para contar que el cantante se habría aprovechado de ella y lo describió como “un depredador sexual”, lo que generó un intenso debate.

Con el paso de los días siguió hablando y agregando acusaciones como manipulación emocional y presiones para silenciarla. También dijo que intentaron desacreditarla, lo que hizo que su historia fuera más polémica y tuviera más visibilidad.

Por su parte, Alejandro Sanz demostró gratitud hacia sus seguidores, quienes lo apoyaron en medio de la controversia, y aseguró que lo que decían de él eran falsedades.