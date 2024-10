¡Inesperado! Carlos Ponce y Karina Banda anunciaron la mejor noticia: “Sueño en camino”

El pasado 4 de junio, Karina Banda y Carlos Ponce celebraron su primer aniversario de bodas. A tan solo 16 meses del megaevento, ahora la feliz pareja hace un gran anuncio, un proyecto que los une como familia, como pareja y como creadores y embajadores de las buenas causas.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, la presentadora y empresaria compartió un emotivo video con palabras hermosas que detallan el proyecto que emprendieron y que lleva por nombre ‘Sueño en Camino’, una nueva aventura en la que también está Carlos Ponce, demostrando su amor incondicional al prójimo y, de paso, dando una muestra del inmenso amor que siente por su esposa Karina Banda.

Boda de Carlos Ponce y Karina Banda, 4 de junio del 2023. Instagram Karina Banda.

Carlos Ponce y Karina Banda emprenden un nuevo camino

La buena noticia que invade de orgullo y felicidad a la pareja es ‘Sueño en Camino’, que junto con diferentes organizaciones sociales, trabajan para construir una escuelita en Nuevo León, México.

‘Regresándole a mi Monterrey un poquito de todo lo que me dio’, comentó la esposa de Carlos Ponce en su posteo. Según la presentadora de TV, con la construcción de esta escuela, más de 80 niños y familias podrán recibir educación y alimentación gratuita.

‘No solo se transformará un espacio, se transformarán vidas brindándoles educación a los niños cinco días a la semana, ofreciendo talleres para madres y fortaleciendo el apoyo familiar. Además, se creará un entorno donde los niños se sientan seguros y motivados’, subrayó la famosa en el posteo a dúo con Carlos Ponce.

Sueño en camino de Ponce y Karina. Instagram Karina Banda.

Karina Banda y Carlos Ponce trabajan en conjunto por los más necesitados

Al parecer, este no sería el único proyecto benéfico que harán juntos. La conductora de TV dejó entrever que, gracias a la alianza que hicieron con Mission of Hope Alliance, Correa Family Foundation y The Tom Ramsey Foundation, se vendrán muchos más proyectos.

‘Nos sentimos orgullosos de compartirles que nuestra alianza (...) ha comenzado esta misión en Juárez, Nuevo León, México’, escribió Karina Banda.

Karina y Ponce bautizaron a este proyecto ‘Sueño en Camino’ porque es un sueño que, literalmente, están construyendo. En esta ocasión, será Corazón para Servir, la primera en recibir los beneficios.