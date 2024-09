Este es el vínculo desconocido entre Karina Banda y Mario Bezares, ganador de La Casa de los Famosos México

El comediante Mario Bezares, conocido cariñosamente como “Mayito”, se coronó como el gran ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, tras 71 días de intensas pruebas y convivencia. Al llevarse el maletín con los cuatro millones de pesos, su triunfo fue ampliamente celebrado en redes sociales, pero entre las felicitaciones más emotivas se encuentra la de Karina Banda, quien tiene una conexión muy especial con el comediante.

¿Cuál es la relación entre Karina Banda y Mario Bezares?

Karina Banda, copresentadora del programa Desiguales en Univision y esposa del actor Carlos Ponce, compartió en sus redes sociales un mensaje muy emotivo dirigido a Bezares, revelando un vínculo de muchos años con él y su familia. Según contó en su publicación de Instagram, Karina conoció a Mario y a su esposa, Brenda Bezares, hace 18 años, cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la televisión.

Karina explicó que fue Mario Bezares quien le dio su primera oportunidad en la televisión, abriéndole las puertas no solo de su programa, sino también de su hogar. A lo largo de los años, los Bezares se convirtieron en su “familia adoptiva” en la industria, guiándola y protegiéndola en los momentos más difíciles de su carrera.

Sin duda, la relación entre Karina Banda y Mario Bezares es un testimonio del poder de las conexiones auténticas en la industria del entretenimiento. Instagram / karinabandatv

Las palabras de Karina Banda para Mario Bezares

Tras la victoria de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México, Karina no ocultó su emoción y orgullo por el triunfo de su antiguo mentor. En su mensaje, destacó la fortaleza y resiliencia de Mario, quien ha enfrentado diversas adversidades a lo largo de su vida, incluida una serie de injusticias que marcaron su pasado.

“Tu camino no ha sido fácil, injusticias marcaron tu pasado, pero tu corazón noble y tu fortaleza han brillado más fuerte que cualquier adversidad”, escribió Karina en su publicación. Con estas palabras, reconoció el esfuerzo y la perseverancia del comediante para superar las dificultades y alcanzar un lugar destacado en el corazón del público mexicano.

Para Karina, ver a Mario recibir el reconocimiento y el cariño de todo México es un momento de justicia que, según sus palabras, estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Instagram / karinabandatv

El impacto de Mario Bezares en la vida de Karina Banda

Karina Banda dejó claro en su mensaje que Mario Bezares no solo fue su primer apoyo en la televisión, sino que también fue una figura clave en su vida personal y profesional. “Se convirtieron en mi familia, me guiaron en esta industria cuando más lo necesitaba, me defendieron y hoy no puedo estar más orgullosa de ver a Mario en la cima”, expresó la presentadora, demostrando el profundo cariño y gratitud que siente hacia Bezares y su esposa.

Para Karina, ver a Mario recibir el reconocimiento y el cariño de todo México es un momento de justicia que, según sus palabras, estaba pendiente desde hace mucho tiempo. “México estaba en deuda contigo, pero hoy, al verte recibir el amor de todo un país, sé que el tiempo te ha hecho justicia”, concluyó la presentadora.

Un triunfo lleno de significado

La victoria de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México no solo fue significativa por el premio económico, sino también por el reconocimiento que finalmente recibió por parte del público tras años de lucha. Karina Banda no pudo dejar de expresar su felicidad por este logro, dejando en claro la profunda admiración que siente por él y su familia.

“¡Felicidades por esta gran victoria, Mario! Tú y tu familia son un gran ejemplo de valentía y resiliencia. Los quiero mucho”, finalizó Karina, reafirmando la importancia que los Bezares han tenido en su vida y celebrando junto a ellos este nuevo capítulo de éxito.