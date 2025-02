Imelda Garza Tuñón reveló una pista clave que la acerca su hijo y Maribel Guardia se pronunció: ‘Pronto’

La interna entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia no descansa. La viuda de Julián Figueroa publicó en Instagram una historia con la palabra ‘Pronto’, seguida de un corazón y la foto de su hijo de 7 años a quien no ve por orden judicial desde el 21 de enero.

La actriz y cantante libra una fuerte lucha judicial para demostrar que no es adicta, que tiene las facultades morales y sociales para cuidar y velar por la seguridad de su hijo, luego de que su exsuegra, Maribel Guardia, la haya demandado alegando abandono y mal ejemplo.

Hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón Instagram.

La publicación de Imelda Garza Tuñón y lo que luego subió Maribel Guardia

Tras haber despertado entre sus seguidores la posibilidad de volver a estar pronto con su hijo, Imelda Garza Tulón subió un antiguo video con su hijo y luego usó la siguiente frase: ‘Cómo no vas a poder, si hay flores rompiendo el pavimento’.

Horas más tarde, Maribel Guardia apareció en sus redes sociales con un fuerte mensaje reflexivo apelando a Dios. ‘Da, pero no permitas que te utilicen. Ama pero que no abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu voz’.

En un ida y vuelta de indirectas, esto publicó Imelda Garza Tuñón

‘Proverbios 3:5-6 dice: Fía en Dios de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas’, sube la viuda de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Maribel Guardia sigue conviviendo de cerca con el pequeño José Julián, su hijo Instagram

Imelda Garza Tuñón en calidad de madre y Maribel Guardia en su rol como abuela, pelean con las uñas por el niño hijo que dejó Julián Figueroa al morir. Hoy están en una pelea judicial y mediática que sigue dejando señales de indirectas y mensajes de un lado para el otro.