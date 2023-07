¿Cómo se llaman los hijos de Humberto Zurita y a qué se dedican?

El productor, director y actor mexicano Humberto Zurita, de 68 años, lleva trabajando desde 1978 y no ha parado de sacar proyectos nuevos en la industria del cine y la televisión. Actualmente, mantiene una relación sentimental con Stephany Salas .

Zurita se casó con Christian Bach en 1986 y tuvo dos hijos con ella , a quienes tal vez has visto en alguna serie o película reconocida. ¿Te suenan sus nombres? Tal vez no, pero sus trabajos seguro los has disfrutado.

Humberto Zurita no pierde oportunidad de presumir a su familia.

INSTAGRAM/zuritahm



A ESTO SE DEDICAN LOS HIJOS DE HUMBERTO ZURITA, ¿QUIÉNES SON?

EMILIANO ZURITA

Al igual que su padre, Emiliano Zurita es actor, productor y director; sin embargo, también se graduó como arquitecto en el Instituto Pratt de Nueva York. Fue mientras estudiaba esa carrera que asistió a clases en el Susan Batson Studios para afinar sus habilidades histriónicas.

Su interpretación más conocida es en la serie “Señora Acero”, transmitida por Telemundo. Su papel de Felipe Quintanilla recibió el reconocimiento del público por la calidad en la actuación que significó; en cuanto a las películas, algunas cintas en las que ha actuado son "Ángel caído”, “Guadalupe Reyes”, “El mesero”, “El Muro”, “El baile de los 41" y “No, porque me enamoro”.

A pesar de su corta carrera en el mundo de la pantalla grande, Emiliano se ha abierto camino poco a poco e incluso recibió una nominación a los Premios Ariel como mejor actor de reparto por su interpretación en “El baile de los 41"; asimismo, creó la productora Addiction House junto a su hermano, en donde se han cocinado varios proyectos.

SEBASTIÁN ZURITA

Sebastián Zurita Bach ha estado trabajando en las pantallas desde 1996, cuando era sólo un niño. La oportunidad de debutar se le dio en la telenovela “Cañaveral de Pasiones”, donde interpretó a Pablo Montero de niño.

Sin embargo, Sebastián se tomó una pausa para continuar con sus estudios y volvió a actuar a los 21 años, ahora en el papel de Emiliano Sáenz en la serie “En Nombre del Amor"; posteriormente se incorporaría al remake de “Corazón Salvaje”, que salió en el 2009.

Sin embargo, uno de los proyectos más importantes de Sebastián fue la película "Ángel Caído”, estrenada en el 2010 y que protagonizó junto a su hermano y su padre.

Como ves, la dinastía Zurita es sinónimo de entretenimiento tanto en el mundo del cine como en la televisión, y por lo que se ve, vienen más proyectos para ambos hermanos que seguramente serán un éxito.