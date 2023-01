Humberto Zurita y Stephanie Salas se niegan a la boda... aunque se los pida Silvia Pinal

Lo escondieron mucho tiempo, pero ahora Humberto Zurita y Sthephanie Salas gritan a los cuatros vientos que se aman. Y tan poco les importa el qué dirán que hasta una obra de teatro están haciendo juntos, pues ella se acaba de incorporar a la puesta en escena Papito querido!, que protagoniza el consagrado actor mexicano. Fue durante la presentación del nuevo elenco que la pareja apareció junta por primera vez ante las cámaras. De inicio, ambos sólo querían hablar del proyecto, pero era inevitable que saliera a colación el tema de su relación sentimental.

“Yo conocí la pieza gracias a Humberto, lo acompañaba a los ensayos, estuve con él en algunas funciones en provincia y, de repente, me hacen esta invitación, la acepté porque me encanta volver a pisar el escenario, tenía yo muchas ganas de hacer teatro, porque además, me divierte hacer este género de comedia”, nos dijo Sthephanie sobre su incursión a este montaje.

Para la actriz, trabajar con su novio es una “experiencia maravillosa”, pues más allá de ver al hombre, se deslumbra con el gran actor que es en las tablas. Por su parte, Zurita refiere que sabe desligar perfectamente su vida privada del escenario.

“LA GIRA ES UN PRETEXTO PADRE PARA CONVIVIR”

“Nosotros somos actores, somos profesionales, no tiene absolutamente nada que ver si tenemos una relación o no, todos los que estamos aquí llevamos una relación laboral y nos enfrentamos como personajes, no como Humberto o Sthephanie”, expresa el protagonista de la telenovela Alguna vez tendremos alas. Humberto, como en otras ocasiones, admitió que conoce a la ex de Luis Miguel desde hace 30 años, cuando compartieron elenco en otra obra de teatro. Incluso, ella era amiga de Christian Bach y su hija Michelle asistía a las fiestas de Sebastián.

Por suerte, los hijos de ambos están de acuerdo con la relación y para nada se interponen, ya hasta comidas han organizado, dejando ver su apoyo hacia sus padres. Para no cansarse, el uno del otro, mientras están en la casa, cada quien busca su propio espacio y la manera de entretenerse.

“Yo, por ejemplo, tengo mis momentos de esparcimiento, me pongo a tocar y él también tiene sus cosas qué hacer. Creo que la gira es un pretexto padre para convivir, pero en el escenario no siento que esté con él, sino con su personaje”, acota la hija de Sylvia Pasquel.

“SILVIA PINAL NO TIENE QUÉ OPINAR”

Efectivamente, están enamoradísimos, pero aunque Doña Silvia Pinal les recomiende que se casen, ellos no piensan en el matrimonio, pues apenas están en proceso de adaptación.

“Es nuestra última diva viva, es una personalidad internacional, estuve en su homenaje, ahí la saludé, pero no hemos convivido personalmente desde que estoy con Sthephanie. Pero sé que ella debe tener buenos comentarios hacia mi persona como yo hacia la suya porque nos queremos mucho y nos respetamos, hasta llegamos a hacer trabajos con Christian (Bach) en algunas épocas. Sin embargo, yo creo que Silvia no tiene nada que opinar...”.

