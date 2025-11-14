Suscríbete
Famosos

Hospitalizan de emergencia a Esmeralda Palacios, ex de Facundo; le explota un implante

La madre de los hijos del conductor tuvo una emergencia médica que la llevó a reflexionar el costo emocional de las cirugías estéticas.

November 14, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Esposa de Facundo fue hospitalizada de emergencia

Instagram

“Una vanidad que hoy no vale la pena, una vanidad que sólo me causó problemas con mi templo y acercarme a un mundo superficial”.

Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, relató a través de sus redes sociales que una fisura en uno de sus implantes mamarios, detectada meses atrás, terminó en una cirugía de emergencia cuando explotó.

La madre de los tres hijos del conductor explicó que sus médicos le habían recomendado quitarse los implantes, sin embargo, no lo hizo inmediatamente, pues quiso reunir el dinero necesario.

“Me explotó un implante… me puse implantes hace diez años por: vanidad, porque amamanté a tres hijos y porque justo me divorcié y tenía dinero para hacerlo; me di un regalito”, escribió la productora de radio.

Palacios, quien permaneció casada con Facundo durante más de dieciséis años, narró que su experiencia con los implantes siempre estuvo marcada por complicaciones recurrentes.

Y añadió que cada que recibía una vacuna, su cuerpo reaccionaba de forma adversa.

“Cada vez que me ponía una vacuna mi cuerpo reaccionaba terrible con los implantes, se me hinchaban los senos, me dolían horrible unos diez días”, indicó.

Los expertos le explicaron que el organismo tiende a rechazar agentes externos, y los implantes se sumaban a esa reacción inmunológica, lo que le provocó malestares durante los diez años que los llevó.

Además de las vacunas, Esmeralda dijo que viajar en avión también le afectaba muchísimo. “Mi cuerpo jamás las aceptó… hay mil explicaciones pero les cuento lo que viví”, compartió en su publicación.

La fisura que le habían detectado a Palacios se confirmó con una mastografía.

“Hace cinco meses me hice la mastografía, que por cierto con implantes es especial, pero necesaria, y ahí volvió a confirmarme la ciencia que mi implante se veía fisurado, y con agua por dentro. No del implante pero sí dentro de la cápsula que tu propio cuerpo crea alrededor del implante por ser un cuerpo extraño, y me dijeron: ‘hay que sacarlo’”.

Esmeralda asegura que no se había sometido a la explantación por el tema económico, ya que su seguro médico no cubría la cirugía por tratarse de un procedimiento estético.

“Tenía algo ahorrado y ahorré más meses para hacerme esta operación (…) si tienes seguro, aunque la sacada de mis implantes fue emergencia, la llegada de ellos fue estética y no lo cubre, así que a ahorrar, mi esposo y mi hija Mila me ayudaron con más de la mitad del dinero, pero igual fue una suma considerable, que no teníamos planeado destinar”, detalló la productora.

El pasado 10 de noviembre, Esmeralda salió victoriosa de la cirugía. “Hoy estoy en mi cama, gracias a Dios estable, con dolor, pero superable y recuperándome de una vanidad. Una vanidad que hoy no vale la pena, una vanidad que sólo me causó problemas con mi templo y acercarme a un mundo superficial de un ‘qué atractiva estás’, que no vale nada para mí hoy en día”, indicó Palacios.

Y finalmente, reflexionó sobre su decisión de colocarse implantes, misma que estuvo motivada por razones personales y sociales, pero que, con el tiempo, la balanza se inclinó hacia su salud.

“Hoy en día no sé si lo volvería a hacer también porque ya soy otra versión de mí, porque hoy en día veo más para adentro mi salud que mi vanidad… hoy no lo haría porque poniendo una balanza, me queda debiendo el haberlo hecho, sí me dio una falsa seguridad un par de años, me dio unas selfies bien likeadas, que por cierto hoy me dan vergüenza, y sí levanté dos que tres piropos que tenía como objetivo… Y qué crees: sólo eso”, escribió.

Tras su separación de Facundo Gómez en 2016, oficializada en 2019, Esmeralda Palacios contrajo matrimonio nuevamente en 2024 con Diego Muñoz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
