Hijo de Ana María Alvarado reta a golpes a Adrián Marcelo tras insultos a la periodista

El regiomontano ofendió a la presentadora y su hijo salió en su defensa.

September 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Hijo de Ana María Alvarado reta a un combate a Adrián Marcelo.

“Nos podemos caer bien o mal. Todo es parte del show, pero sí debe haber límites, porque cuando ya son ofensas, creo que hay que medirlas”.

Como es su costumbre, Adrián Marcelo busca peleas mediáticas entre ofensas a famosos, comunicadores o público que lo sigue. Sus hirientes declaraciones alcanzan a todos.

El último capítulo que escribió el regiomontano fue contra Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, indicando que reciben muy poco sueldo por su trabajo como conductoras y además las tachó de periodistas “menopaúsicas”.

La primera en levantar la voz fue Vega-Biestro. ”Para mí es más triunfazo que cada que tiene micrófono me mencione. De mi sueldo no hablo. A Arath nunca lo defendí, aunque le cueste aceptarlo. Simplemente reconocí que se supo controlar. A diferencia de alguien que prefirió abandonar el juego”.

Las declaraciones de Joanna hacían referencia tanto a las críticas de Adrián Marcelo como a su salida de La Casa de los Famosos, marcando distancia a las acusaciones del también comediante.

Hijo de Ana María defiende a su mamá y reta a Adrián Marcelo

“No me puedo poner a pelear con él en un ring, pero mi hijo Rodrigo sí lo reta para subirse al Super Nova Boxing el año que entra. Con gusto, mi hijo peleará con él. Para que frente a frente le diga lo mismo que a su mamá”, afirmó Alvarado y añadió: “Claro que le ganaría, porque sabe pelear. No soy rencorosa y entiendo perfecto el medio”.

Además, Ana María reflexionó sobre la necesidad de poner límites en las opiniones, advirtiendo que, cuando se cruzan ciertas líneas, las palabras dejan de ser simples comentarios y se convierten en ofensas que pueden derivar en conflictos personales.

“Nos podemos caer bien o mal. Todo es parte del show, pero sí debe haber límites, porque cuando ya son ofensas, creo que hay que medirlas”, sentenció.

No puede ni quiere quitarse de encima La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo no ha parado de declarar lo que vivió en ‘La Casa Más Famosa de México’, sobre todo mencionando a Arath De la Torre, Mario Bezares y por supuesto Gala Montes. Por ello, sus excompañeros lo señalan de que “se lleva y no se aguanta”.

Gala Montes

“Él se enoja cuando le dicen cosas que ya no le convienen, como cuando Gala le dijo ‘feminicida en potencia’. Eso sí lo prendió. Debería usar adjetivos más rebuscados, porque irte a lo básico da flojerita... Sí trae clavada la espinita, porque no pudo con el juego”, dijo Ana María Alvarado.

La conductora de ‘Sale el Sol’ fue contundente al decir que Adrián Marcelo aún no supera a La Casa de los Famosos México, por lo que se refugia en molestar a otras personas para no mostrar sus inseguridades.

“Realmente tiene un coraje muy profundo por todos los adjetivos que le puso Gala, que no ha podido quitarse de encima”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
