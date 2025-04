Gomita feliz por reencuentro con su papá: Antes lo denunció por violencia y lo quería preso

Tras 28 años de casados, los papás de Gomita se separaron en medio de un escándalo que incluyó denuncias por Violencia intrafamiliar.

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, aparecía en entrevistas en llanto por temor a represalias de su papá, quien la golpeó según su propio testimonio.

“Créanme que me cuesta porque es mi papá, pero no voy a permitir que de nuevo un narcisista, un manipulador, un violentador como él lo es esté afuera”, dijo Gomita en entrevistas donde recordaba que su papá la agredió cuando defendió a su mamá del maltrato de él.

Por su parte, Alfredo Ordaz dijo que no había pruebas y no tenía por qué pisar la cárcel, aunque Gomita lo quería preso por supuesto temor.

Pero el tiempo pasó y este abril de 2025 se reconciliaron

Gomita sorprendió al publicar fotografías junto a su papá, y un mensaje: “No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que DIOS ESCUCHÓ MIS ORACIONES, para que mi papá me llamara, me buscara y solo escuchar un Perdón de corazón”.

Al compartir las imágenes en nuestro Instagram, el público reaccionó de inmediato con comentarios como: “Puro show”, "¿Ya se quedaron sin lana tan pronto?”.

Gomita relató el ataque violento que vivió a manos de su papá

La exconductora de “Sabadazo” denunció en 2021 a su papá, Alfredo Ordaz, por violencia intrafamiliar. “Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, declaró a la prensa, en esa oportunidad.

Un año más tarde, el progenitor recibió condena por este delito, algo que fue celebrado por la “payasita”. A su salida de la Fiscalía, Gomita se mostró conmovida ante el respaldo de las mujeres que le expresan su apoyo.

“No saben lo que siente mi corazón. Gracias por escuchar mi historia, si estoy aquí es porque tengo los ovarios para seguir viva. Ustedes no se dejen, no estamos solas”, expresó con la voz cortada.

¿Qué dijo el señor sobre Gomita?

Cuando Gomita estuvo en la Casa de los Famosos México y recibía odio en redes sociales, su papá dijo que ella se lo ganaba con sus acciones.

“Ella no es una persona que tenga decisiones propias. El hate pues al final de cuentas ella se lo está ganando. Yo no estoy de acuerdo en muchas cuestiones que ha hecho él”.

Por cierto, siempre resaltaba: “Ella es lo que es gracias a mí. El que buscaba el trabajo era yo. Cuando empezamos no teníamos ni para comer”.