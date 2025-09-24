‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro”.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, es la comediante e influencer que alcanzó la fama en el programa ‘Sabadazo’ junto a sus hermanos ‘Lapizito’ y ‘Lapizín’. Su trayectoria comenzó como payasita de un circo y varios años después ingresó a ‘La Casa de los Famosos’, en su segunda temporada, donde generó polémica con su participación.

‘Gomita’ siempre ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus constantes cambios físicos, por su relación familiar o por los proyectos laborales que elige. Sin embargo, siempre se ha mostrado abierta a explicar sus polémicas.

Ahora, en una charla para el canal de su hermano Fredy, la influencer hizo la confesión más honesta y destapó lo que considera su deseo más profundo: convertirse en mamá.

Conmovida y al borde de las lágrimas, Ordaz expresó que anhela “ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia… quiero ser mamá, me muero por ser mamá”.

Embarazo por inseminación artificial

La joven comediante narró que para cumplir su sueño de quedar embarazada ya recurrió a un tratamiento de fertilidad, sin embargo, no funcionó.

El motivo por el que la inseminación artificial no pudo darse fue porque ‘Gomita’ tuvo que viajar hasta Argentina para integrarse a un reality show, y debido a los cuidados que requieren dichos procedimientos y al ajetreo que vivía la comediante, no funcionó.

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía, ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”, detalló.

En la misma charla, la creadora de contenido también se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió en su infancia, las múltiples cirugías estéticas a las que recurrió en busca de afecto y las etapas de depresión que atravesó.

En el podcast, ‘Gomita’ hizo énfasis en el tema de las cirugías y cómo se volvieron un refugio, pues casa que entraba al quirófano dice que sentía el amor de su familia, pues ellos la cuidaba tras cada procedimiento.

“Me gustaba que me mimaran y me apapacharan, sentía que con esos momentos podría recuperar su cariño”, compartió.

Sin embargo, tras buscar ayuda profesional dice que hoy se encuentra más fuerte para enfrentar los retos de su vida personal y profesional.

‘Gomita’ relató que, tras dedicar gran parte de su vida a su carrera, ahora lo que más anhela es formar una familia y cumplir su sueño de convertirse en madre.

