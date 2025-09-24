Suscríbete
Famosos

‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”

La comediante e influencer ya intentó un tratamiento de fertilidad para alcanzar su sueño de tener un hijo.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg

La creadora de contenido reveló uno de sus más grandes sueños.

Instagram

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro”.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, es la comediante e influencer que alcanzó la fama en el programa ‘Sabadazo’ junto a sus hermanos ‘Lapizito’ y ‘Lapizín’. Su trayectoria comenzó como payasita de un circo y varios años después ingresó a ‘La Casa de los Famosos’, en su segunda temporada, donde generó polémica con su participación.

‘Gomita’ siempre ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus constantes cambios físicos, por su relación familiar o por los proyectos laborales que elige. Sin embargo, siempre se ha mostrado abierta a explicar sus polémicas.

Ahora, en una charla para el canal de su hermano Fredy, la influencer hizo la confesión más honesta y destapó lo que considera su deseo más profundo: convertirse en mamá.

Conmovida y al borde de las lágrimas, Ordaz expresó que anhela “ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia… quiero ser mamá, me muero por ser mamá”.

Embarazo por inseminación artificial

La joven comediante narró que para cumplir su sueño de quedar embarazada ya recurrió a un tratamiento de fertilidad, sin embargo, no funcionó.

El motivo por el que la inseminación artificial no pudo darse fue porque ‘Gomita’ tuvo que viajar hasta Argentina para integrarse a un reality show, y debido a los cuidados que requieren dichos procedimientos y al ajetreo que vivía la comediante, no funcionó.

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía, ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”, detalló.

En la misma charla, la creadora de contenido también se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió en su infancia, las múltiples cirugías estéticas a las que recurrió en busca de afecto y las etapas de depresión que atravesó.

En el podcast, ‘Gomita’ hizo énfasis en el tema de las cirugías y cómo se volvieron un refugio, pues casa que entraba al quirófano dice que sentía el amor de su familia, pues ellos la cuidaba tras cada procedimiento.

“Me gustaba que me mimaran y me apapacharan, sentía que con esos momentos podría recuperar su cariño”, compartió.

Sin embargo, tras buscar ayuda profesional dice que hoy se encuentra más fuerte para enfrentar los retos de su vida personal y profesional.

‘Gomita’ relató que, tras dedicar gran parte de su vida a su carrera, ahora lo que más anhela es formar una familia y cumplir su sueño de convertirse en madre.

Aracely Ordaz Gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
exmarido-debora-estrella.jpg
Famosos
El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Camilo-cuadros.jpg
Famosos
Camilo enciende las alarmas al revelar que tiene cuadros pintados con sangre de sus hijas
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Martha Figueroa no soporta a Dalílah y Shanik la acusa de meterse entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
casa-famosos-habitantes-.jpg
Famosos
¿Cuántos millones vieron la eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México?
September 23, 2025
 · 
TVyNovelas
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana-marieclaire-alexis.jpg
Famosos
Guana se quedó frío cuando Marie Claire le puso el video de Alexis Ayala despotricando contra él
La Casa de los Famosos no termina cuando eres eliminado...
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
laura flores y lalo salazar
Famosos
Laura Flores sigue escéptica y reservada ante el amor, tras drama con Lalo Salazar: “Me dolió mucho”
La actriz reconoce que no está sanada al cien por ciento, mientras tanto, se refugia en la música.
September 23, 2025
 · 
Edson Vázquez
Itatí-Cantoral.jpg
Famosos
Itatí Cantoral confiesa que le negaron empleos tras convertirse en madre
La actriz cuenta que sólo algunos productores le dieron oportunidades para cambiar la maternidad con su carrera.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez