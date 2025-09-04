Suscríbete
Gomita reaparece y habla de sus 15 cirugías: “No estoy flaca, anorexica”

La ex conductora de Sabadazo reveló cómo fue que logró obtener una figura delineada y mantenerse en forma.

September 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg

Gomita reveló que lleva un régimen de alimentación y ejercicios que la mantienen en forma.

Instagram

“Ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz”.

Luego de permanecer fuera de los reflectores y de su polémica participación en ‘La Casa de los Famosos’, reapareció Gomita y habló sin tapujos de su notorio cambio físico.

Gomita nunca ha negado los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido, pero apunta que ahora “está saludable” y que no recomienda hacerse tantas cirugías.

“Yo daba cuerpo, rostro y actitud, siempre me he gustado, pero he hecho dos, tres trucos, diría la Paola (Suárez), para mejorar, pero ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”, indicó ante los medios de comunicación.

Y agregó que le apasiona verse linda en los vestuarios del circo, por ello comenzó a cuidar su salud y su físico, además de que debe cuidar el baypass gástrico que se realizó.

Asimismo, reveló que recientemente contabilizó las cirugías que se ha hecho y que llegó a ellas bajo la presión y comentarios que había recibido a lo largo de su carrera.

“Yo les dije, soy un claro ejemplo de que hacer caso a tantas cosas… conté hace poco mis cirugías, eran 15 cirugías, y le doy gracias a Dios de que estoy viva y dando un ejemplo, no el mejor, para las jóvenes que quieran hacerse un procedimiento, que vean que no es lo más saludable. Y ahorita estoy en un peso saludable… No estoy flaca, anorexica, estoy saludable”, indicó Araceli.

Cabe recordar que meses atrás acaparó la atención en sus redes sociales tras mostrar un abdomen definido, lo que desató críticas, pero también elogios ante su nueva figura.

Incluso algunos usuarios en redes sociales indicaron que había utilizado el popular fármaco para bajar de peso, Ozempic, sin embargo, lo negó e insistió en que su transformación ocurrió únicamente por su disciplina.

“Me cuido mucho en la alimentación, hago mucho ejercicio, me metí a esta onda de los pilates y esas cosas. La verdad me ha funcionado, me ha ido muy bien”, expresó la exconductora de Sabadazo.

Finalmente destacó que “todo ha valido la pena… Creo que soy de las únicas que he dicho de todo lo que me he hecho. Que no me oculto”.

Aracely Ordaz Gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
