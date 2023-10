El momento en el que Gloria Trevi detuvo su concierto para pedir por las víctimas del huracán ‘Otis’

Este jueves 26 de octubre, Gloria Trevi ofreció un inolvidable concierto en el Auditorio Nacional en donde causó sensación al literalmente “volar” a lo largo del recinto con la ayuda de un arnés para estar más cerca de sus fans; sin embargo, la cantante también se dio tiempo para hacer una solicitud especial y revelar una confidencia:

“Ustedes no saben, no lo había comentado, pero mi esposo estaba en Acapulco y yo ayer estaba en la Cámara de Diputados muerta de miedo porque no sabía nada de él”, confió la cantante a sus fans, quien interrumpió su concierto para hablar sobre la situación que están viviendo los habitantes de Guerrero.

GLORIA TREVI INTERRUMPIÓ SU CONCIERTO PARA PEDIR POR LAS VÍCTIMAS DE “OTIS”

Al igual que muchos otros famosos, Gloria Trevi hizo una pausa en su concierto de este jueves para enviar un mensaje especial a los habitantes de Guerrero que están atravesando por momentos difíciles:

“Este concierto se lo quiero dedicar a nuestros hermanos de Guerrero. Yo sé que a veces cuesta trabajo confiar (...) tú haz tu parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a ayudar, vamos a cooperar: latas de atún, comida de la que no se echa a perder”, declaró la cantante, quien a su vez le cedió la palabra al líder de la organización "Ángeles Verdes”, la encargada de recolectar los víveres.

El líder de "Ángeles Verdes” no dudó en agradecer la solidaridad de Gloria Trevi, y garantizó que la ayuda llegará a quienes realmente la necesita: “Gloria dice algo muy exacto, cada quien hay que hacer su parte. Le prometo a Gloria y le prometo a este público que no le vamos a fallar, toda la ayuda que ustedes entreguen en los eventos de Gloria va a ser y va a llegar hasta la gente”, declaró.

Asimismo, se confirmó que el esposo de Gloria Trevi se encuentra a salvo y, al parecer, ya habría tenido contacto con la cantante e incluso está promoviendo otra campaña de recolección de ayuda: “Un agradecimiento a su esposo que, a pesar de todo lo que sufrió, está de pie y está motivado a seguir ayudando”.

GLORIA TREVI COMPARTE LA LABOR DE LOS "ÁNGELES VERDES” EN SU INSTAGRAM

Para que no quedara duda de que los apoyos que los "Ángeles Verdes” están recibiendo en los conciertos de Gloria Trevi llegarán a su destino, la cantante publicó algunas fotos y videos en sus stories de Instagram en donde se ve la labor de los voluntarios: mientras unos reciben los artículos y los alimentos, otros los clasifican y empaquetan para enviarlos a Guerrero.