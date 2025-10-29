Suscríbete
Germán Ortega sufre accidente automovilístico; ¿cuál es su estado de salud?

El hermano del comediante informó cómo se encuentra Germán tras el percance.

October 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
El ‘Mascabrother’ estuvo ausente en la conferencia de prensa del ‘Tenorio Cómico’.

El elenco de la obra también expresó que se asustaron al escuchar la palabra “accidente”.

El comediante Freddy Ortega dio a conocer que su hermano Germán sufrió un accidente automovilístico, hecho que preocupó a los seguidores de ’Los Mascabrothers’.

La ausencia de Germán en la conferencia de prensa del ‘Tenorio Cómico’ encendió las alarmas, pues al ser una de las figuras principales de la puesta en escena fue sospechoso que no se presentara.

La noticia fue revelada en el programa ‘De Primera Mano’, cuando los comunicadores debatían la ausencia del ‘Mascabrother’, a lo que el periodista Lalo Carrillo explicó que todo se trataba de un percance en la carretera.

En la reunión con los medios de comunicación, Freddy confirmó que su hermano tuvo un accidente con su auto y que aunque no pasó a mayores, sí le impidió llegar al teatro.

“Tuvo un percance de coche, nada más. Pero sí, un llegue… ya sabes, en lo que llegan los seguros y todo este rollo. Son cosas que pasan en esta ciudad medio caótica”, comentó ante cámaras.

Incluso relató que él mismo vivió algo similar hace poco, pues un tráiler impactó la puerta de su auto y huyó.

¿Cuál es el estado de salud de Germán?

A pesar del susto, la salud del comediante no está comprometida. Según lo comentado en ‘De Primera Mano’, el ‘Mascabrother’ se encuentra bien y listo para retomar sus actividades teatrales, incluyendo su participación en el ‘Tenorio Cómico’, donde interpreta a ‘Don Juan Tenorio’.

“No le dio tiempo de llegar porque no te puedes mover hasta que se arreglan los asuntos del seguro”, aseguró ‘Freddy’.

El elenco de la obra también expresó que se asustaron al escuchar la palabra “accidente”, pero después confirmaron que todo estaba bajo control y que no había sido nada tan grave.

¡ #GermánOrtega ENTRE LÁGRIMAS pide PERDÓN a #FreddyOrtega por OFENDERLO cuando estuvo ENOJADO! #SaleElSol ☀️

