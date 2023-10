Gabriel Soto explica a sus fans cómo es el tratamiento alternativo que sigue para curar sus hernias

Gabriel Soto consternó a sus seguidores cuando anunció este agosto que se tomaría una pausa en su carrera

Con casi 50 años, Gabriel Soto es una figura importante en el mundo de las telenovelas mexicanas; es por ello que, aunque el problema de las hernias fue detectado a tiempo y se siente bien, el actor tomó la decisión de darle prioridad a su problema en la espalda y dejar la actuación.

“Traigo dos hernias en dos cervicale s, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”, expresó hace unos meses Gabriel Soto en entrevista con “El Gordo y la Flaca”.

El galán de telenovelas no está solo en este proceso: lo acompaña su pareja, Irina Baeva, así como sus dos hijas, quienes lo han apoyado en todo momento. Recientemente, Gabriel Soto compartió a sus seguidores que está tomando un novedoso tratamiento para curar sus hernias cervicales sin operarse. ¿De qué se trata?

GABRIEL SOTO, “RENOVADO” TRAS SU TRATAMIENTO CON LA CÁMARA HIPERBÁRICA

Como se ha visto, Gabriel Soto se muestra abierto a otras opciones para tratarse su problema en la espalda, y a través de un video publicado en su Instagram, el actor reveló que se metió a una cámara hiperbárica como parte del tratamiento alternativo al que se está sometiendo para curar sus hernias.

“Me siento oxigenado, me siento fuerte, me siento muy bien”

En la grabación, el famoso calificó su experiencia como “de otro mundo”... ¡Y hasta dijo que se sintió “renovado” tras el tratamiento!

“Me siento oxigenado, me siento fuerte, me siento muy bien”, aseguró Gabriel Soto, quien no dudó en agradecer al equipo en su post: “Gracias a todo el equipo que me llevo paso a paso en esto”, escribió.

LA CÁMARA HIPERBÁRICA, UNA OPCIÓN ALTERNATIVA PARA LAS LESIONES

Por su parte, el experto que acompañó a Gabriel Soto a la cámara hiperbárica comentó que esta novedosa tecnología ayuda, sobre todo, a mejorar lesiones y dolores crónicos, al tiempo que es un excelente complemento para distintos tipos de rehabilitación.