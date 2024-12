¿Fue despedida? La razón por la que Wendy Guevara ya no tiene exclusividad en Televisa

No todos los famosos que aparecen en Las Estrellas cuentan con una exclusividad en Televisa, y hay casos donde prefieren no tenerla o cancelarla, como ocurrió con Wendy Guevara.

Tras coronarse como la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa que duraría un par de años, hasta mediados de 2025. Eso representaba el compromiso de trabajar solo en proyectos de la cadena y, mensualmente, recibía un sueldo.

Sin embargo, ya está confirmado que Wendy Guevara ya no tiene exclusividad con Televisa. ¿La despidieron? Ella misma confesó que, en conjunto con su mánager, fue su decisión dejar de percibir la mensualidad.

Wendy decidió terminar con el contrato que todavía tenía vigencia hasta mediados de 2025. Eso sí, aseguró que la relación con Televisa sigue intacta, y asistirá a las producciones cada vez que la inviten, como ocurrirá durante la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy este viernes 13 de diciembre de 2025.

“Yo sigo super bien con Televisa, hablé super bien con los jefes, con los ejecutivos, super lindos... voy a estar yendo cuando me inviten, pero ya no voy a tener la exclusividad, pero fue porque nosotros lo decidimos”, dijo Wendy.

Y en cuestiones de trabajo, Wendy Guevara asegura que tiene mucho para el final del año e inicios de 2025. De hecho, ya tiene apalabrado un trabajo en Miami, donde vivirá un par de meses.

Por el momento, no veremos a Wendy en TV Azteca: “No me voy a ir a otra televisora, ahorita no hemos pensado eso, pero las propuestas que nos han hecho las plataformas la neta está chingón, y vimos lo que me conviene”.

Este fin de semana se mudará a León

Aunque seguirá viajando a CDMX por cuestiones de trabajo, Wendy Guevara dejó al descubierto que volverá a su natal León, Guanajuato, por lo que está repartiendo sus cosas, incluida su pantalla, sus burós, cabecera y hasta algunos detalles decorativos.

Durante meses previos, Wendy había comenzado un proceso de remodelación de su casa de León, Guanajuato, y al parecer ya terminaron la obra. Seguramente muy pronto la presumirá.