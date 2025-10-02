Florinda Meza realiza ritual sobre la tumba de ‘Chespirito’: “Yo sigo mis tradiciones”

“Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones”.

A punto de cumplirse once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, es Florinda Meza, su compañera, quien revela la promesa que le hizo sobre la cripta donde reposan sus restos.

La actriz ofreció una entrevista para ‘Venga la Alegría’, y allí explicó que visita la cripta cada vez que se encuentra en la Ciudad de México, y que cumple con lo pactado a ‘Chespirito’.

“Es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue”, indicó Meza.

Y al tiempo reflexionó sobre la vida y la muerte, sobre todo en el duelo que enfrentó tras la muerte de Gómez Bolaños, y que pudo librar gracias a sus mascotas.

“Cuando Roberto murió, mis perritos me salvaron. Tengo diez chihuahuas que los amo como a mis hijos”, confesó.

Al cuestionarle sobre su muerte y sus deseos, y si le gustaría terminar junto a su esposo, respondió: “Ay, no quiero pensar en eso, pero así será. No me gusta, no tengo buena relación con la muerte, pero así será”, dijo.

Sobre la soledad tras la muerte del comediante, señaló: “Mira, por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas, porque no tuve hijos, todo el mundo conoce la razón. Pero si hubiera tenido, habría sido yo la pobladora de otro mundo, porque todos los días se extraña a Roberto en algún rato de cada día. Entonces mis perritos llegan a mí muy preocupados. Todo eso me saca de la tristeza, me saca de un estado de llanto”, destacó Florinda.

La productora también habló de su documental ‘Atrévete a vivir’, con el que espera contar su historia y con el que califica haber vivido un proceso creativo positivo. “Nada fue complicado. Me sentí bien porque tenía preguntas adecuadas y uno puede contestar bien. A veces meterse al valle de los recuerdos es interesante, es reconfortante, aunque después se sienta nostalgia”.

Sobre las supuestas diferencias con el elenco de ‘El Chavo del Ocho’, Meza fue clara: “¿A qué asperezas se refieren? Yo no he tenido ninguna aspereza y nunca hubo ninguna aspereza. Si hubiera habido asperezas no habríamos durado tantos años”.

Y añadió que le gustaría reencontrarse con sus compañeros, sin embargo, algunos ya no están en este plano. “Contra la muerte no hay nada”. Sobre la polémica que se desató con las series que pusieron de manifiesto su papel en la historia, aseguró: “Yo no he vivido ningún torbellino. El torbellino se lo han fabricado. Fui protagónica mucho tiempo sin hacer ningún esfuerzo. Si es para bien o para mal, depende de la gente. En mí no hay ningún mal y me siento bien”, expresó.

Y por último, reaccionó a las declaraciones de Roberto Gómez Fernández, quien lamentó las críticas hacia Florinda tras la bioserie de ‘Chespirito’. “Ay, no sé, pues habría que preguntarle a él. ¿Yo cómo voy a saber?”, sentenció.