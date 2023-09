Florinda Meza estalla y hace frente a supuesto hijo de Chespirito

Cansada de los falsos rumores y especulaciones, Florinda Meza, última esposa de Roberto Gómez Bolaños, decidió darle un alto a quienes pretenden dañar la reputación del actor.

Fue a través de un comunicado en el que “Doña Florinda” hizo frente a un joven que dijo ser hijo no reconocido de Chespirito, en una falsa broma que se viralizó en redes sociales.

El usuario de TIk Tok, José María Gómez, fue quien dijo ser el menor de los hijos del actor en una relación extramarital que tuvo en la década de los 90.

“Soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños, en 1999, mi papá tuvo una aventura con mi mamá que era su masajista. Ella resultó embarazada de mí, José María Gómez. El señor me dio su apellido y sobre todo me mantuvo hasta el día de su muerte. Soy el menor de sus hijos”, dijo en el video que corrió como pólvora.

Pese a que el joven días después salió él mismo a desmentir la información, ya era muy tarde, pues el rumor se viralizó.

Florinda Meza, quien fue señalada por el tiktoker de ser la responsable de que Chespirito no le diera dinero a su falso hijo, emitió un comunicado a la opinión pública.

“Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos. La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su ‘ocurrencia’, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público”, dijo la actriz.

En el mismo escrito, Meza envió un contundente mensaje:

“No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve”, señalo.