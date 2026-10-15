Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Filtran video de José Luis Reséndez AGR3D1ENDO a su pareja mientras ella le suplica: “Déjame salir”

Además, se puede ver al actor con un cambio radical en su imagen.

Octubre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jose-Luis-Resendez.jpg

José Luis Reséndez reapareció en video de lo incrimina violentando a su actual pareja.

Getty Images/YouTube

“¿Por qué me golpeas?, No, José Luis, no, déjame salir, por favor, déjame salir”.

La actriz Vanessa Arias reveló en una entrevista, en 2025, que vivió una relación sentimental con José Luis Reséndez y fue un infierno. “Yo viví miserables 5 años. Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Yo tenía que estar con la mirada hacia abajo”.

Arias sorprendió con sus declaraciones, pues dijo también que “me quiso matar después de pedirme matrimonio. Una de las perritas no le hacía caso. Le aventó una piedra, gracias a Dios no la mató. Me puse como loca porque amo a los animales. Me pegó una golpiza”.

Al tiempo, indicó que pese a las agresiones lo amaba en exceso, al grado de señalar que no le importaba que “fuera homosexual”. “Ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me quebró costillas”, confesó. “Denuncias, no, lo amaba; me daba vergüenza”, admitió.

TE RECOMENDAMOS: Polémica persigue a José Luis Reséndez: Wendy Guevara, Vanessa Arias... ¿y un travesti en la cama?

Luego desveló que “fue cuando lo caché con un travesti teniendo relaciones sexuales en mi casa, llegué un día antes de Culiacán y lo caché”… “en mi casa, en mi cama, estaban desnudos; me acuerdo que me fui donde estaba el centro de lavado, me hinqué y dije ‘Diosito esto no está pasando’”.

Ante los dichos de Vanessa, José Luis dijo que la demandaría por difamación y “que saque las pruebas de lo que anda diciendo, porque ya estuvo bueno”, sin embargo, la denuncia nunca llegó.

Ahora, otra acusación de violencia se suma. Y es que el actor recordado por sus participaciones en ‘Destilando Amor’ y ’Señora Acero’ apareció presuntamente violentando a su actual pareja mientras ella le pide que la deje salir.

El video fue presentado en el programa ‘Todo para la mujer’, y ahí se escucha a Reséndez gritando y maltratando a la mujer que lo acompaña.

“¿Por qué me golpeas?, No, José Luis, no, déjame salir, por favor, déjame salir”, se escucha a la pareja del histrión.

Por su parte, José Luis ataja: “Cállate el hoci*o”, y después le advierte “vamos a ir por la pinch* niña, yá cállate el hoci*o”.

Mientras la víctima le pide detener los golpes y le recrimina “no me escupas”, Reséndez insiste en acallarla y menciona de manera abrupta que deben acudir por una menor de edad.

Te puede interesar:
ernesto laguardia hoy.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia considera que su salida del programa “Hoy” fue injusta y acusa a una productora
Septiembre 21, 2026
pleitos en la granja vip.jpg
Famosos
3 salvajes peleas sacuden La Granja VIP; se dijeron: “poco hombre”, “misógino”, “si la vio d4snuda, se calla”
Septiembre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (4).jpg
Famosos
Aleks Syntek se le escapa a su esposa e hijos para decir que es un “pobre pianista” y lo quieren volver loco
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
segunda eliminación de la granja.jpg
Famosos
¿A quién eliminaron en la segunda semana de La Granja VIP y por qué dijo que fue una experiencia horrible?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-cynthia-casa-famosos.jpg
Famosos
¿Quién fue el penúltimo ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 2026? Ernesto o Cynthia
Septiembre 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
anadela.jpg
Famosos
¿Qué fue de Anadela, la novia de Ernesto Laguardia que era maga y se quemó en vivo en televisión?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
cumple-victoria-0.jpg
Famosos
Todas las FOTOS del cumpleaños 2 de Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely Bernat
Septiembre 20, 2026
 · 
Edson Vázquez
fabianrobles.jpg
Famosos
Fabián Robles brilla como papá de gemelos y en su regreso a las telenovelas como curandero en “El renacer de Luna”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca

El registro visual del archivo muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima. Según Vicky López, panelista del programa ‘Todo para la mujer’, el clip llegó de forma anónima y advertir que la mujer grabó a escondidas la violencia que vive.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasa entre Wendy Guevara y José Luis Reséndez? Las críticas que enfurecieron a ‘La Perdida’

José Luis Reséndez y su retiro

Fue en 2018 cuando anunció su retiro definitivo de la televisión. Tras problemas salariales y de conductas en los foros de grabación enfrento vetos laborales.

Tras su distancia del mundo del entretenimiento, José Luis concentró su actividad en las redes sociales. Sin embargo, protagonizó varios enfrentamientos con figuras como Franco Escamilla, Adrián Marcelo, Wendy Guevara y ‘Turbulence Queen’.

José Luis Reséndez agresiones Vanessa Arias
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
timbiriche (3).jpg
Famosos
El día que Timbiriche incendió medio piso de un hotel y quién salió a resolver el problema
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
margarita rosa de francisco.jpg
Famosos
La nueva Margarita Rosa de Francisco tras su cirugía estética: “No me niego envejecer”
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
julio camejo bebeshita.jpg
Famosos
Bebeshita acusa a Julio Camejo de empujarla en La Granja VIP pero Niurka no le cree
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granja vip julio camejo.jpg
Famosos
En la Granja VIP se nominan entre gritos de “putrefacto”, “indigna” y “chupacámara” ; así quedó la placa
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Hilary-Swank.jpg
Hollywood
Hilary Swank sorprende al anunciar que está EMBARAZADA A LOS 52 AÑOS; espera a su tercer hijo
Hace apenas tres años, la actriz tuvo mellizos.
Octubre 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Six-flags.jpg
Viral
Hombre sobrevive al cáncer, al COVID y a un incendio, pero muere en MONTAÑA RUSA de ‘Six Flags’
Como en la cinta ‘Destino final’, un profesor sobrevivió a fuertes episodios y finalmente perdió la vida en un juego mecánico.
Octubre 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ines gomezmont.jpg
Famosos
¿Cuánto cuesta el libro que escribió Inés Gómez Mont y de qué trata?
“Ley de Fuego” fue publicado por una editorial independiente en Estados Unidos
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
famosos-upfront-.jpg
Famosos
UpFront 2027 de Televisaunivision celebra logros entre estrellas y sorpresas
Se estrenarán 10 telenovelas en 2027 en TelevisaUnivision, así como la quinta temporada de La Casa de los Famosos México.
Octubre 14, 2026
 · 
TVyNovelas