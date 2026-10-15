Filtran video de José Luis Reséndez AGR3D1ENDO a su pareja mientras ella le suplica: “Déjame salir”

“¿Por qué me golpeas?, No, José Luis, no, déjame salir, por favor, déjame salir”.

La actriz Vanessa Arias reveló en una entrevista, en 2025, que vivió una relación sentimental con José Luis Reséndez y fue un infierno. “Yo viví miserables 5 años. Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Yo tenía que estar con la mirada hacia abajo”.

Arias sorprendió con sus declaraciones, pues dijo también que “me quiso matar después de pedirme matrimonio. Una de las perritas no le hacía caso. Le aventó una piedra, gracias a Dios no la mató. Me puse como loca porque amo a los animales. Me pegó una golpiza”.

Al tiempo, indicó que pese a las agresiones lo amaba en exceso, al grado de señalar que no le importaba que “fuera homosexual”. “Ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me quebró costillas”, confesó. “Denuncias, no, lo amaba; me daba vergüenza”, admitió.

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Luego desveló que “fue cuando lo caché con un travesti teniendo relaciones sexuales en mi casa, llegué un día antes de Culiacán y lo caché”… “en mi casa, en mi cama, estaban desnudos; me acuerdo que me fui donde estaba el centro de lavado, me hinqué y dije ‘Diosito esto no está pasando’”.

Ante los dichos de Vanessa, José Luis dijo que la demandaría por difamación y “que saque las pruebas de lo que anda diciendo, porque ya estuvo bueno”, sin embargo, la denuncia nunca llegó.

Ahora, otra acusación de violencia se suma. Y es que el actor recordado por sus participaciones en ‘Destilando Amor’ y ’Señora Acero’ apareció presuntamente violentando a su actual pareja mientras ella le pide que la deje salir.

El video fue presentado en el programa ‘Todo para la mujer’, y ahí se escucha a Reséndez gritando y maltratando a la mujer que lo acompaña.

“¿Por qué me golpeas?, No, José Luis, no, déjame salir, por favor, déjame salir”, se escucha a la pareja del histrión.

Por su parte, José Luis ataja: “Cállate el hoci*o”, y después le advierte “vamos a ir por la pinch* niña, yá cállate el hoci*o”.

Mientras la víctima le pide detener los golpes y le recrimina “no me escupas”, Reséndez insiste en acallarla y menciona de manera abrupta que deben acudir por una menor de edad.

El registro visual del archivo muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima. Según Vicky López, panelista del programa ‘Todo para la mujer’, el clip llegó de forma anónima y advertir que la mujer grabó a escondidas la violencia que vive.

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José Luis Reséndez y su retiro

Fue en 2018 cuando anunció su retiro definitivo de la televisión. Tras problemas salariales y de conductas en los foros de grabación enfrento vetos laborales.

Tras su distancia del mundo del entretenimiento, José Luis concentró su actividad en las redes sociales. Sin embargo, protagonizó varios enfrentamientos con figuras como Franco Escamilla, Adrián Marcelo, Wendy Guevara y ‘Turbulence Queen’.