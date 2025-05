Fernando Colunga sí tuvo un hijo y Blanca Soto es la mamá: Así se confirmó la feliz noticia

Fernando Colunga nunca habla de su vida privada, pero tampoco se escapa de las especulaciones y rumores. Sin embargo, es ahora una voz importante quien confirma que el actor es padre junto a Blanca Soto.

Hay que recordar que en marzo de 2024, la periodista Alix Aspe aseveró en ‘Despierta’ de N+ que el bebé de los actores había nacido en Miami, Florida. Sin embargo, ni Colunga ni Soto confirmaron la noticia.

Es ahora, en pleno mayo de 2025, cuando el productor Juan Osorio confirma la feliz noticia. “Él iba a reflejar en la pantalla algo muy especial”.

“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al hombre le cambia todo. Está enamorado, adora, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”.

Por si fuera poco, Juan Osorio, productor de la telenovela “Amanecer”, con la que Fernando Colunga vuelve a la pantalla este año, confirmó que Blanca Soto es la madre del niño.

“Blanca creo que es la persona ideal para compartir su vida... Y lo veo feliz. Veo a un Fernando lindo, con una luz especial”.

Cabe mencionar que el periodista Ricardo Escobar comentó en el programa Hoy: “Terminando la entrevista yo le dije (a Juan) ‘oye, esto no lo había comentado...'; me dijo ‘pues sí, pero él me lo compartió y tener un hijo es un orgullo, no tengo problema en decirlo’”.