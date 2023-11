Fernando Colunga podría convertirse en papá a los 57 años: esto es lo que sabemos

Fernando Colunga El Maleficio, la producción que significó su regreso a las telenovelas.

Durante muchos años, la vida personal de Fernando Colunga ha sido tema de conversación en el mundo de la farándula, debido a que el actor ha intentado mantener en total hermetismo a sus parejas sentimentales , por lo que hasta el momento se conoce poco de su actual noviazgo.

Y no es que Fernando Colunga sea una persona que se niegue a tener familia: todo lo contrario, el actor siempre ha dejado que tener hijos es uno de sus grandes sueños y, al parecer, esto está a punto de volverse realidad... o al menos eso es lo que dicen los periodistas de Chisme no like.

¿Fernando Colunga se alista para debutar como papá a los 57 años? Conoce todos los detalles.

FERNANDO COLUNGA ESTARÍA A PUNTO DE CONVERTIRSE EN PAPÁ

De acuerdo con Chisme no like, la actriz Blanca Soto, quien sería la pareja sentimental de Fernando Colunga desde hace más de 10 años, tiene cinco meses de embarazo, por lo que se prevé que el primogénito del actor nazca en los primeros meses del 2024.

“Ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga”

Javier Cerani fue el encargado de dar a conocer esta auténtica bomba: “Chisme no Like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar. Ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño”, señaló el controvertido presentador.

La pareja, según Cerani, se está atendiendo en una clínica de Miami luego de que en septiembre recibiera la feliz noticia. Actualmente, ella reside en esa ciudad de Estados Unidos y él vive en México debido a que está grabando la telenovela El Maleficio.

¿POR QUÉ FERNANDO COLUNGA NO HA TENIDO HIJOS?

Mucho se ha especulado sobre las razones por las que Fernando Colunga no tiene hijos a pesar de ser uno de los galanes más populares de la televisión mexicana. Esto, y el hecho de que el actor haya decidido mantener su vida privada en total secretismo, no ha hecho sino aumentar los rumores, ¿ Fernando Colunga no quiere hijos?

“Yo me veía desde hace mucho con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma”

Fue durante una entrevista en el programa Noche de Luz que Fernando Colunga se sinceró y dijo que, a pesar de que él siempre tuvo ganas de tener hijos y una familia, la vida le “jugó de otra manera”, aunque siempre dejó la puerta abierta a esta posibilidad.

“Yo me veía desde hace mucho con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma. Así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado”, declaró el actor en aquella ocasión.