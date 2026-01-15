Federica Quijano de ‘Kabah’ sufre accidente doméstico y terminan colocándole injerto de cadáver

Federica Quijano, integrante de ‘Kabah’, sufrió un terrible accidente doméstico por el que tuvo que se intervenida de emergencia en la Ciudad de México, donde los médicos le realizaron un procedimiento de reconstrucción con injerto de cadáver.

El incidente ocurrió cuando la cantante intentaba reparar diversos desperfectos de su hogar, según dio a conocer el programa ‘Ventaneando’.

Un pesado mueble colapsó y cayó directamente sobre su mano, provocándole una fractura grave en el pulgar. El panorama era tan delicado que obligó a los especialistas a operarla de emergencia y a colocarle tejido proveniente de un donante fallecido.

“El asunto es que la tuvieron que operar y le pusieron injerto de cadáver, entonces mientras ella se recupera, Vanessa la está atendiendo muy bien”, revelaron los comunicadores.

Dicha situación obligó a la cantante, quien normalmente reside en Mérida, a permanecer durante su convalecencia en la capital, añadió la emisión.

Más allá de la urgencia médica, en el programa televisivo abundaron sobre la repercusión personal y familiar del episodio. Y es que Vanessa Rodríguez Parés, pareja de Quijano, enfatizó en una entrevista a ‘Ventaneando’ sobre la importancia de visibilizar su relación, sobre todo por el temor que experimentó Federica de perder la custodia de sus hijos.

En el pasado, la intérprete tuvo que enfrentar episodios de discriminación dentro del sistema educativo.

Destacó que, al intentar inscribir a sus hijos en algunas escuelas, se le exigía la presencia obligatoria de una figura paterna. La propia Federica relató: “Había escuelas donde iba y (me decían) ‘no, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’”, concluyó.

