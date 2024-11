‘La Casa de los Famosos All Stars’ arranca con una afilada polémica: ¿le dieron de baja a una de sus figuras?

Aún no comienza ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y las polémicas se empiezan a asomar como un iceberg en el océano abierto de un mar arrebatado, bravo y poco amigable para quienes lo van a navegar en la nueva y quinta temporada del reality de Telemundo.

Desde que se conoció que ‘La Casa de los Famosos’ aterrizará en la pantalla de Telemundo en el 2025 con su versión All Stars, la cual reunirá a sus exparticipantes más queridos y polémicos, las teorías y la filtración de información están a la orden del día.

La Casa de los Famosos Telemundo

Un unfollow de ‘La Casa de los Famosos’ incide en la primera polémica

En las últimas horas se conoció que la cuenta de Instagram oficial de ‘La Casa de los Famosos’, ‘Lacasadelosfamosostlmd’, dejó de seguir a su presentador Nacho Lozano. Pero frena un momento, porque el chisme no queda ahí. El presentador tampoco sigue la cuenta del reality. Entonces... ¿qué pasó?

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ tiene mucho camino en su preproducción antes de su inicio oficial; sin embargo, este portazo digital entre ambas cuentas muestra que algo no anda bien entre la organización del programa y el presentador. Por ahora, ninguno de los dos protagonistas ha dado algún otro tipo de información.

Polémica con Nacho Lozano y La Casa de los Famosos Instagram.

Los proyectos de Nacho Lozano

Nacho Lozano tiene aún un compromiso televisivo por su programa matutino ‘De Pisa y Corre’, lo cual lo mantiene con tiempo y horario para otros trabajos en la noche.

Su participación dentro de ‘La Casa de los Famosos’ sería en la noche, con lo cual no tendría mayor cruce de horarios. Aún hay mucha tela por cortar. El 2025 está muy cerca y pronto se conocerán las razones por las que ambas cuentas se dejaron de seguir y si eso implica que Nacho Lozano no será el conductor de ‘La Casa de los Famosos All Stars’.