Confirman muerte de la madre del productor Nicandro Díaz tras supuesta desaparición

La muerte de la señora se da a un año del sorpresivo fallecimiento del productor.

A través de un reporte difundido por Televisa Espectáculos se confirmó la muerte de la señora Delia González Hernández, madre del productor Nicandro Díaz.

Aunque la familia se ha mantenido hermética sobre los detalles del deceso, se sabe que la señora perdió la vida a los 90 años, que padecía Alzheimer y que estaba al cuidado de una casa de retiro en la Ciudad de México.

La noticia se filtró pese a los esfuerzos de la familia por mantenerlo en secreto, pues habría ocurrido desde el 23 de septiembre pasado.

La terrible pérdida ocurrió luego de que comenzó a circular por diversos medios de comunicación la versión de que la señora González se encontraba desaparecida. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento se mantuvo en cautela por decisión de la familia, sobre todo para evitar especulaciones sobre su estado o su patrimonio y para que se no reviviera el pleito con la última pareja de Nicandro.

Se dijo que una persona cercana a la familia estaba preocupada por su paradero, pues supuestamente habría sido sustraída de la residencia para adultos mayores que su hijo pagaba.

Señalaban que la exesposa del productor podría estar involucrada en la salida de doña Delia del centro de descanso; argumentó que los intereses económicos podían ser un motivo, ya que, presuntamente, Díaz había dejado al nombre de su mamá 10 de las 18 propiedades que supuestamente que tenía, así como una cuenta de banco al nombre de los dos.

Hasta el momento no se saben las causas de su fallecimiento, así como otros datos de dónde será velada o sepultada.

La muerte de la señora Delia González se da a un año del sorpresivo fallecimiento del productor Nicandro Díaz, quien murió el 18 de marzo de 2024, tras un accidente en Cozumel, Quintana Roo.