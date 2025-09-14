Facundo denuncia que amenazaron a su familia por la broma que le hizo a Aldo: “tienen la mente podrida”

“Tengo una desilusión”, dijo Facundo varios veces durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que, visiblemente molesto, habló de lo que se encontró en el mundo real una vez que fue eliminado de La Casa de los Famosos.

“Me sorprende que esta historia se cuenta más por lo negativo que por las cosas chidas”, dijo Facundo.

¿A qué se refiere? Lo que se saca en claro en sus argumentos es que no habla de las galas ni las plataformas oficiales de La Casa de los Famosos, sino de lo que se publica y hace viral en redes sociales del público.

“Hay gente que tiene la mente podrida y cree que una broma es para lastimar”, se quejó Facundo al recordar el primer incidente sucedido en La Casa de los Famosos por el cual lo funaron.

¿Recuerdas la broma que le hizo Facundo a Aldo?

En la segunda fiesta de los viernes, Facundo ideó una “broma": engañar a Aldo para que se moviera y quedara parado sobre un tapete. Una vez ahí, Facundo, por la espalda, jaló el tapete pensando que Aldo daría una pirueta y todo quedaría grabado en un video que ser haría viral.

Pero la broma salió mal y De Nigris quedó lastimado.

Facundo fue criticado incluso por Poncho de Nigris y en redes sociales se generó un discurso en su contra. Ahora Facundo se defiende:

“Yo le hice esa broma a Aldo porque si quiero que algo se haga viral, quiero que sea con mi carnal, por eso le jalé el tapete, no porque le quiera hacer daño”.

El conductor acepta que la broma se salió de control y provocó un accidente pero apeló al “hubiera” para defenderse. “Si salía bien, hubiera estado bien viral”.

Facundo revela que ahora que “se está bajando del avión de La Casa de los Famosos” se da cuenta de que las cosas cariñosas nunca se hicieron virales.

“Yo le pedí perdón a Aldo cinco veces, seis pero, se lo hice (la broma) porque lo considero mi carnal y eso no se hizo viral”.

Desde el punto de vista del ex conductor de "¡Ya Párate!”, eso demuestra que la buena vibra se muere muy rápido mientras que la mala vibras llega mucho mas lejos.

“La gente lo jaló (la broma a Aldo) por el lado de que todo estaba mal, llegando a amenazar a mi familia”.

Facundo dice que se afectó sobre todo su hija menor, que recibió mensajes aterradores.