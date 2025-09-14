Suscríbete
Famosos

Facundo denuncia que amenazaron a su familia por la broma que le hizo a Aldo: “tienen la mente podrida”

El conductor dice que está decepcionado por lo que se encontró al salir de La Casa de los Famosos

September 13, 2025 • 
Alejandro Flores
facundo.jpg

Facundo se defendió con la teoría del “hubiera”

Instagram y ViX

“Tengo una desilusión”, dijo Facundo varios veces durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que, visiblemente molesto, habló de lo que se encontró en el mundo real una vez que fue eliminado de La Casa de los Famosos.

“Me sorprende que esta historia se cuenta más por lo negativo que por las cosas chidas”, dijo Facundo.
¿A qué se refiere? Lo que se saca en claro en sus argumentos es que no habla de las galas ni las plataformas oficiales de La Casa de los Famosos, sino de lo que se publica y hace viral en redes sociales del público.

“Hay gente que tiene la mente podrida y cree que una broma es para lastimar”, se quejó Facundo al recordar el primer incidente sucedido en La Casa de los Famosos por el cual lo funaron.

¿Recuerdas la broma que le hizo Facundo a Aldo?

En la segunda fiesta de los viernes, Facundo ideó una “broma": engañar a Aldo para que se moviera y quedara parado sobre un tapete. Una vez ahí, Facundo, por la espalda, jaló el tapete pensando que Aldo daría una pirueta y todo quedaría grabado en un video que ser haría viral.
Pero la broma salió mal y De Nigris quedó lastimado.

Facundo fue criticado incluso por Poncho de Nigris y en redes sociales se generó un discurso en su contra. Ahora Facundo se defiende:

“Yo le hice esa broma a Aldo porque si quiero que algo se haga viral, quiero que sea con mi carnal, por eso le jalé el tapete, no porque le quiera hacer daño”.

El conductor acepta que la broma se salió de control y provocó un accidente pero apeló al “hubiera” para defenderse. “Si salía bien, hubiera estado bien viral”.
Facundo revela que ahora que “se está bajando del avión de La Casa de los Famosos” se da cuenta de que las cosas cariñosas nunca se hicieron virales.

“Yo le pedí perdón a Aldo cinco veces, seis pero, se lo hice (la broma) porque lo considero mi carnal y eso no se hizo viral”.

Desde el punto de vista del ex conductor de "¡Ya Párate!”, eso demuestra que la buena vibra se muere muy rápido mientras que la mala vibras llega mucho mas lejos.

“La gente lo jaló (la broma a Aldo) por el lado de que todo estaba mal, llegando a amenazar a mi familia”.

Facundo dice que se afectó sobre todo su hija menor, que recibió mensajes aterradores.

“Imgínate que pasa eso y tú no estás afuera para defenderte. Definitivamente hay gente muy mal vibrada en este mundo y pues entiendo que su vida es muy miserable”.

Facundo La Casa de los Famosos México Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
salvacion septima semana (1).jpg
Famosos
¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre en La Casa de los Famosos México?
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
top chef paco pizaña.jpg
Famosos
Lorena Herrera y Juan Soler se perdonan para lanzarse contra un expulsado de Top Chef VIP
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
claudia y pedro.jpg
Famosos
Luego de pelear en público, Claudia Lizaldi termina su relación con Pedro Moctezuma
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
kiko-campos-sasha-.jpg
Famosos
Kiko Campos se disculpa con Sasha Sökol por normalizar abuso que vivió con Luis de Llano: “Me avergüenzo”
September 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abuelita heroica.jpg
Viral
La abuelita heroica que salvó a su nieta perdió la batalla: muere a los 49 años por la explosión
Alicia Matías cubrió con su cuerpo a su nieta, por lo que su cuerpo sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
ppolicia heroe.jpg
Viral
El policía que rescató a la abuelita y la bebé en la explosión de Iztapalpa, ya había sido héroe en 2015
Sergio Ángel Soriano es elemento de la Policía Bancaria y por segunda vez en 10 años ha demostrado su honestidad y valentía
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
cocina-sale-el-sol.jpg
Famosos
Chef entra en pánico y casi ocurre un accidente en Sale el sol durante la sección de cocina, ¿qué pasó?
El fuego pudo haber provocado una tragedia.
September 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Manelyk-Caramelo.jpg
Famosos
Manelyk y ‘Caramelo’ confirman el truene de su relación con doloroso mensaje: “fue bonito mientras duro”
La pareja anunció su separación en TikTok, destacando que mantienen una relación cordial y sin conflictos.
September 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez