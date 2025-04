Fabián Ríos, actor de ‘Sin senos no hay paraíso’, exhibe la dolorosa pérdida que enfrenta

“Feliz viaje, Nonita Paulina, aunque te quedas en mi corazón para siempre”, escribió Fabián Ríos para despedirla.

Este 31 de marzo, Fabián Ríos sorprendió con varias fotografías desde un funeral, pues enfrenta la dolorosa pérdida de perder a una mujer fundamental en su vida.

Se trata de la abuelita del protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, y que el año pasado participó en la segunda temporada del reality de Telemundo “Los 50".

Para expresar el dolor por la partida de su “monita”, Fabián Ríos decidió publicar imágenes junto al ataúd, al tiempo de dedicarle un emotivo mensaje donde recuerda su tiempo juntos.

“Recuerdo, madre, cuando era niño y te sacabas el pan de tu boca para mí y todos los tuyos. Me acuerdo de tus consejos, que hoy impiden desviarme del camino”.

“Me acuerdo de tu risa, me acuerdo del amor, que fue y será por siempre tu mejor arma. Me acuerdo de aquel día cuando te dije que quería un día construirte un castillo, y me dijiste que el mejor castillo para ti era que yo jamás me torciera en la vida. Me acuerdo, Nonita, de todo”, anotó.

“Me acuerdo también que nos amaste sin preferencia, sin condición. ¿Sabes algo, madre mía, Nonita hermosa? Mi mejor regalo para ti es esta promesa: siempre te recordaré, te amaré, te extrañaré”, dijo Fabián Ríos.