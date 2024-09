Una exnovia de Cristian Castro reaccionó furiosa a su reconciliación con Mariela Sánchez y le mandó un duro mensaje

Este año, la vida sentimental de Cristian Castro ha dado de qué hablar en repetidas ocasiones, pues desde hace varios meses, viene protagonizando diversos escándalos, todos ellos relacionados a sus parejas. También, estas controversias involucraron a Mariela Sánchez, con la que ha retomado su romance en repetidas ocasiones, incluso después de que se enfrentaron públicamente por la filtración de una serie de audios en los que ella ventiló cosas de su intimidad.

Es por esto que la noticia de que decidieron darse otra oportunidad desató opiniones divididas, entre las que trascendió la de Claudia Barrios, una de las mujeres con las que salió de forma intermitente a mediados de 2024.

Claudia Barrios, exnovia de Cristian Castro, reaccionó tajante a la reconciliación con Mariela Sánchez

Ahora que el intérprete de “No podrás” está más que decidido a formar una relación estable con Mariela, sin importar lo que digan de ellos, una de sus exparejas dio su punto de vista, evidenciando que le parece inaudito que se atrevieran a volver después de tanto. Así lo dio a entender durante una reciente conversación con Todo para la mujer, Claudia Barrios se admitió sorprendida por esta decisión.

Cristian Castro y Claudia Barrios salieron brevemente a mediados de 2024 Instagram

“Es algo muy típico de él, me parece una actitud típica de Cristian. Si él decidió volver con ella, será porque algo los une. No sé si es amor u otra cosa, pero sí hay algo que los está uniendo. Me sorprende por algunas cosas que él me contó en la intimidad y no entiendo mucho”, puntualizó, evitando mencionar si tiene algo que ver con los problemas que enfrentó la pareja anteriormente, donde se mencionaron celos y temas económicos.

La fuerte advertencia de Barros hacia las siguientes conquistas de Cristian Castro

Casi convencida de que el cantante volverá a terminar su relación, Claudia envió un firme mensaje para quienes en el futuro se interesen en su ex. “Cristian vive a una velocidad de uno a mil, de un día a otro te dice ‘te amo’. Una tiene que poner el freno y acompañarlo a ir más lento, aunque siento que a él no le gusta ir despacio. Él va siempre con esa velocidad, pero no es la mía”, aseveró, dejando entrever que parte de su separación se debió a la premura con la que pasó todo entre ellos.

Finalmente, concluyó en que el artista mexicano es una persona que constantemente requiere que se le dé toda la atención y eso es algo que se tiene que considerar antes de entablar cualquier tipo de vínculo con él. “Creo que hay que ceder mucho para complacerlo, para que él te elija tenerte ahí, como quiere. Hay quienes ceden y otras que no”.