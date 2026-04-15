Exintegrante de ‘En familia con Chabelo’ denuncia a hijo de Xavier López por DESPOJO de un departamento

“Yo no necesito este departamento, yo nada más se lo compré a un amigo”.

A tres años de la muerte de ‘Chabelo’ se da a conocer una nueva polémica, Juan Carlos Faesler, exintegrante de ‘En Familia con Chabelo’ revela que el conductor le vendió un departamento hace muchos años y ahora ha sido despojado por parte de su hijo.

El animador del programa da a conocer que el 17 de marzo fue sacado de la vivienda que ‘Chabelo’ le vendió hace 19 años a un precio bajo como agradecimiento a un favor personal.

“Lo demandan. En ese momento yo estaba de novio de una chica y su padre era uno de los mejores abogados de Culiacán, yo le ofrecí que tomara el caso el abogado. Seguimos con nuestra amistad y me pregunta ‘Oye, Charly, ¿dónde estás viviendo?’. Y le dije ‘estoy viviendo en un cuartito de azotea’”, así comienza el relato de Faesler, que fue dado a conocer por ‘Sale el Sol’.

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Entonces, ‘Chabelo’ le ofreció un departamento “solo, que está abandonado, nada más me lo cuidas y te lo presto”. Después de unos meses le habría dicho “yo no necesito este departamento, yo nada más se lo compré a un amigo”.

Y así fue como se lo ofreció a compra. Entonces, y a sus 27 años, Juan Carlos asegura que lo vio como una oportunidad, pese a que afirma que Xavier López ‘Chabelo’ no tenía escrituras.

Ante el trato de palabra, el presentador le prometió que cuando se lo terminara de pagar irían con un notario, mientras tanto le dio una carta poder.

Con el documento pudo solventar los gastos del departamento por casi 20 años.

El animador afirma que tras terminar de pagarlo buscó en varias ocasiones a ‘Chabelo’ para que cumpliera su palabra y acudieran con un notario para legalizar la compra-venta, sin embargo López le dio largas hasta que finalmente llegó el terminó del programa.

Y si viéndolo en los foros fue difícil convencerlo de acudir con un notario, tras el fin de ‘En Familia con Chabelo’ la comunicación fue imposible.

Fue en 2023 cuando se da el deceso de ‘Chabelo’, por lo que no hubo manera de poner en orden los papeles del departamento.

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Ahora, Faesler denuncia que el hijo de Xavier López lo despojó del inmueble asegurando que forma parte de la herencia que le dejó su padre. Añade que hubo violencia para sacarlo del departamento.

Trascendió que ‘Chabelo’ se hizo de la propiedad como parte de un pago y por esa razón nunca tuvo las escrituras.