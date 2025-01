Exhiben la verdad: los Aguilar desmienten a la supuesta amante de Christian Nodal y los audios de Ángela Aguilar

La polémica sobre la supuesta amante de Christian Nodal y los reclamos de Ángela Aguilar a través de presuntos audios se salieron de control y la dinastía Aguilar tuvo que salir para desmentir la situación. La joven acusada también reaccionó.

La familia no se quedó callada y rápidamente desmintió estas afirmaciones , dejando en claro su postura y cuestionando la veracidad de las acusaciones.

Así desmintieron a la supuesta amante de Nodal

¿Qué dijeron los Aguilar sobre los rumores de la amante de Christian Nodal?

A través de un comunicado, la familia Aguilar expresó su disgusto sobre estos rumores en medio de la buena relación de amor que llevan Nodal y Ángela. “En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no creer en rumores sin fundamento”.

La dinastía Aguilar tuvo que salir a desmentir los rumores sobre la presunta amante de Christian Nodal. (Instagram @prensaaguilarof)

El comunicado continuó: “Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin ningún sustento”.

¿Quién es la supuesta amante de Christian Nodal?

A quien refiere la dinastía es una usuaria de TikTok de nombre Iveethzz, quien, durante los últimos meses, compartió supuestas fotos de supuestos regalos que le dio Nodal, así como mensajes falsos y fotos en donde ni siquiera mostraba su rostro; la hija de Pepe Aguilar también estuvo involucrada con presuntos audios en donde la cantante le reclamaba.

Tras la revelación de los Aguilar sobre estas publicaciones, la joven reaccionó con un breve mensaje, donde afirmó que todo se lo inventó, algo que era evidente.

“A mí me gusta molestar. Hay gente que no entiende la vibra todavía. No están preparados para mis cosas. Buen día”, escribió.

Así reaccionó Iveethzzz a la declaración de los aguilar. (Instagram)

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen juntos?