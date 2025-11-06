Exesposo de Yadhira Carrillo llevaba doble vida en la cárcel: ya la engañaba con una mujer española

“Mientras Yadhira Carrillo se echaba la bronca encima y daba la cara por él, el señor ya tenía su romance”.

Hace unos días y con su triunfal regreso a la televisión, Yadhira Carrillo, también anunció que está oficialmente divorciada.

Después de meses de silencio, la actriz reconoció por primera vez que está separada del abogado Juan ’N’ con quien se casó en 2012.

Con el reciente estreno de la telenovela ‘Los Hilos del Pasado’ en Las Estrellas, Yadhira decidió que era tiempo de admitir lo que ya se rumoraba desde hace meses, ella y el abogado pusieron punto final a su matrimonio. En entrevista con la periodista Maxine Woodside, Carrillo reconoció que su matrimonio ha terminado y se refirió a su ex como “el que era mi esposo”.

“Yo casada, Juan viajaba y yo iba con él cuando era posible, no era fácil para mí, no tenía tiempo para meterme 5, 6 meses en una producción, entonces no las hice, no porque no quisiera, yo lo agradezco infinitamente”, dijo Yadhira sobre su retiro de la pantalla.

La actriz se sinceró y comentó que durante 17 años su matrimonio fue su prioridad. “No podía, porque era ese tiempo en el que estaba yo en matrimonio, dando todo la vida entera, hay que ser fuerte”.

De la misma forma, estuvo con él incondicionalmente cuando en 2019 fue acusado de lavado de dinero y terminó en prisión. Tras un lapso de libertad provisional en el 2023 por temas de salud, se le dio la absolución en febrero de 2024 después de que un juez determinara que no había elementos suficientes para procesarlo por los cargos mencionados.

Tras obtener su libertad, casi de inmediato comenzaron los rumores que apuntaban a que el abogado mantenía una relación sentimental con una mujer en España, a donde había cambiado su residencia.

“Con una mujer entre 10 a 20 años menor que él, se les ha visto a ellos juntos en Madrid, me dicen que él no se esconde lo han visto en restaurantes, en la plaza caminando con su nueva pareja muy tranquilo, se puede decir que anda como si nada”, precisó la creadora de contenido Chamoni.

Pero esa traición habría sido antigua, pues recientemente la periodista Inés Moreno dio a conocer que el exesposo de Yadhira la habría engañado desde que estaba en prisión.

Moreno aseveró que mientras Carrillo “daba la cara” por su expareja, él “romanceaba” estando preso.

A través de su canal de YouTube, la comunicadora reveló la “doble vida” que Juan ’N’ llevaba estando en la cárcel e incluso dio a entender que la pareja firmó un acuerdo para que no se hablara del amorío del abogado.

“Mientras Yadhira Carrillo se echaba la bronca encima y daba la cara por él, el señor ya tenía su romance”, reveló Inés Moreno.

Siendo que, supuestamente, una vez salió de la cárcel, Juan Collado se fue con la segunda mujer, de quien dicen es menor que la actriz.