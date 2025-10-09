¿Exesposa de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que “no la dejara”?

“Hay muchas cosas que no son realidad, que no es la verdad, y no pasa nada”.

En el libro que publicó Lupillo Rivera titulado ‘Tragos Amargos’, se han destapado episodios que han desatado escándalos como lo que confesó sobre Belinda.

‘El Toro del Corrido’ aseveró que ambos mantuvieron un ´vinculo romántico muy intenso, al grado de que querían formar una familia y “queríamos tener gemelas”, mencionando que los planes se fueron abajo tras una supuesta infidelidad de la cantante.

El supuesto romance entre Belinda y Lupillo habría ocurrido en 2016, cuando ambos eran coaches de ‘La Voz México’. Y aunque la relación duró sólo siete meses, según el cantante de corridos, el vínculo fue intenso, escribió.

Al cuestionarle a la cantante, ella aseguró que “no tengo nada que hablar al respecto, yo no hablo de personas irrelevantes”.

Tras lo dicho por ‘Beli’, el hermano de Jenni Rivera reaccionó con sarcasmo subrayando que “no estoy a su altura, soy una persona irrelevante para ella. La verdad, no estoy a su grandeza y a su altura, mis respetos”, dijo.

Y con el mismo tono, reiteró: “Nunca he sido un artista grande como ella y soy un pequeño artista que apenas va empezando. Que le eche ganas ella por su lado”, expresó Lupillo.

También habló de Mayeli, su exesposa…

Sin embargo, en el libro también hizo alusión a otra de sus exparejas, Mayeli Alonso, de quien reveló que no sólo le fue infiel, sino que supuestamente le habría ofrecido un millón de dólares para que no se divorciaran.

Alonso y Rivera estuvieron juntos 18 años y su divorcio se dio en el 2019, sin embargo, el intérprete afirmó que ella no quería que la dejara por lo que le ofrecía una cuantiosa suma de dinero.

El programa ‘Ventaneando’ habló con Mayeli, quien reaccionó a lo escrito por Lupillo y manifestó: “Me bien siento fregona… imagínate andar ofreciendo un millón de dólares a alguien así para que no te divorcies, pues está muy fregón… Imagínate, a mí me ofrecen un millón para no divorciarme, yo no me divorcio”, expresó.

Entre risas, Alonso aseguró que en un futuro buscaría la manera de contar su versión de la historia, puntualizando que, por ahora, está “bien ocupada” con otros proyectos.

“Esa historia la voy a escribir en un libro para que ya lo lean y lo compren también, pero ya en un futuro porque ahorita ando bien ocupada, tengo muchos proyectos… Yo tengo mucha paz en mi corazón y sé lo que he hecho y lo que no he hecho”, afirmó Mayeli.

Y no dudó en desmentir de nuevo y categóricamente lo dicho por su ex.

“Hay muchas cosas que no son realidad, que no es la verdad, y no pasa nada, tampoco me voy a amargar el día o la vida pensando en ‘por qué lo escribió’”, subrayó.

Sin hacer más polémica, la exesposa de Lupilllo destacó que si contar “mentiras” le hacía bien al cantante, ella está bien con eso. “Si a él le hace bien hacerle un tipo de daño a la mamá de sus hijos… porque esto se hace como para perjudicarte… Si a él le hace bien esto y se desahoga, pues qué bien”, finalizó.

