Exatlón México 2024: ¿quién fue el eliminado de este domingo 7 de enero?

Después de una intensa batalla por la supervivencia, un miembro del equipo rojo dejó las tierras de ‘Exatlón México’. ¿de quién se trata?

Los equipos Rojo y Azul se enfrentaron el pasado viernes en el Duelo por la Supervivencia. Aunque los rojos tenían ventaja, no supieron aprovecharla en la eliminación del domingo. Édgar Tepa Solís fue el elegido para abandonar la competencia la noche del 7 de enero.

Lo que los azules han hecho bien es cambiar la estrategia para sorprender a sus contrincantes. Así fue como durante la batalla final quedaron dos rojos y uno azul en la Batalla por la Permanencia.

Sin embargo, en el circuito decisivo, Javier Cortés (azul) y Édgar se enfrentaron para determinar quién abandonaría ‘Exatlón’. A pesar de que al principio el rojo se había interpuesto, Javi logró igualarlo y derrotarlo en la carrera con tres triunfos consecutivos.

Tepa solís y Javi Cortés se enfrentaron en el duelo de eliminación en Exatlón México. (Instagram @exatlonmx)

En su discurso de despedida frente a los equipos y al conductor Antonio Rosique, Édgar Solís se sinceró sobre su lucha en el reality y el desafío que representó para él después de las canchas: “A los azules, agradecerles por hacerme dar todo en cada circuito y sacar lo mejor de mí. La verdad es que, cuando me retiré, pensé que ya no podía dar más cosas: aventarme de un contenedor, hacer todos esos circuitos. (…) Exatlón me hizo hacer todas esas cosas”.

Sin duda, Édgar se lleva una grata experiencia después de 9 semanas, con la esperanza de regresar en una nueva temporada en una mejor condición para “darlo todo”.

Mira el programa de ‘Exatlón México’ de este domingo 7 de enero a continuación:

¿Quién es Édgar Tepa Solís?

Édgar Iván Solís es un exfutbolista reconocido por su apodo “El Tepa Solís”. Nació en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, donde comenzó su carrera profesional en el club Chivas rayadas del Guadalajara. Su carrera creció junto con él, y también se puso la playera del club Querétaro, Atlante, Tecos, Monterrey y Tigres.

“El Tepa” actualmente está casado con Mariela Castañeda, con quien comparte dos hijos.

¿Dónde ver ‘Exatlón México 2024’?

Puedes ver ‘Exatlón México 2024’ de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas a través de Azteca Uno. Los domingos, el programa se transmite a las 20:00 horas.