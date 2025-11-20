Suscríbete
Murió entrañable actor de ‘Mujeres Asesinas’ a los 87 años

José Antonio Estrada Salgado fue una figura emblemática de las artes escénicas.

Noviembre 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Chino-Estrada.jpg

Murió ‘El Chino Estrada’ a los 87 años.

“Amó la actuación hasta sus últimos días”.

La noticia de la muerte de José Antonio Estrada Salgado ha sacudido a la comunidad artística y a los seguidores del actor, quien se convirtió en una de las figuras emblemáticas del teatro y de las pantallas.

‘El Chino Estrada’, como se le conocía, era originario de Baja California Sur y a lo largo de su carrera participó en múltiples producciones mexicanas de renombre.

En sus últimos años de vida cobró fama al participar en el canal de YouTube ‘¡Qué Parió!’. Fue en este mismo proyecto desde donde se dio a conocer el deceso del histrión.

“Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”.

El equipo de ‘¡Qué Parió!’ también indicó que extrañaran sus actuaciones, sobre todo el personaje de ‘abuelito’ que fue un clásico en el canal de comedia.

Hasta el momento no se han revelado detalles oficiales o la causa del fallecimiento del actor José Antonio Estrada, de 87 años.

¿En qué películas vimos al ‘Chino Estrada’?

Algunos de los proyectos en los que participó y dejó huella son ‘Vecinos’, ‘Mujeres Asesinas’, ‘Esta historia me suena’, ‘Cuando sea joven’, ‘La Madrastra’, ‘Yo soy Pepito’, ‘El Vato’, ‘La Candidata’, ‘Yago’, ‘Amor de Barrio’, ‘Como dice el dicho’, ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Los Simuladores’, entre otros.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
