Eva Daniela se derrite por Juan Osorio: “Era mi destino estar con él”

“Viviendo un sueño”, así es como describe Eva Daniela su relación con el productor Juan osorio, con quien se casará este año.

Y es que asegura que jamás se fijó en el pasado de él y lo único que le importa es cómo ha sido con ella: “Quiero destacar que Juan en su vida había dado un anillo de compromiso, mucho menos se había hincado para pedirle a alguien ser su esposa”.

“Sé que hay personas antes, que él tiene un pasado, incluso en el presente pueden estar o seguir enamoradas de él y lo entiendo porque es un hombre que si te lo tuviera que describir en una palabra es un ángel, un ser humano maravilloso que solo se encuentra una vez en la vida y lo tengo yo”.

“Él va a ser mi compañero de toda la vida, cuando estoy con él me gustaría congelar el tiempo, en nuestra relación no cabe nada malo, no hay pasado que valga o pese, todos tenemos un pasado, el suyo era público y jamás me ha movido otra cosa que lo que yo he vivido con él, no me importa nada más”.

Eva Daniela recuerda aquella primera vez en que tuvo contacto con Juan Osorio, asegurando que su destino era estar juntos.

“Es una historia mágica la que he vivido con él, desde que estaba en León tengo recuerdos suyos, de verlo en ciertas entrevistas y luego que estudié tres años en el CEA, donde su oficina está al lado, creo que ya era mi destino estar con él y también que él se encontrara conmigo”.

“Nos dimos cuenta que cuando me pidió matrimonio, fue el mismo día que nos conocimos, pero cuatro años después, y nunca lo planeó él así, ni siquiera yo me acordaba”.

Eva Daniela resalta que Juan, como pareja, la impulsa y no le corta las alas: “Sí creo que es importante dar el mensaje de que tu pareja es clave, seas hombre o mujer, es clave que tengas una pareja que crea en ti, que sea un equipo contigo y tú para esa persona, porque es con la persona con la que convives más tiempo. La pareja es fundamental para que te quedes donde estás o para que crezcas”.

Juan y Eva Daniela se casan este 2025

Como las bodas de sus telenovelas, así será el enlace nupcial entre el productor Juan Osorio y su novia, la actriz Eva Daniela, quien aseguró en entrevista con TVyNovelas que la cercanía que tienen con el sacerdote Efraín Hernández Díaz, rector de la Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, pudiera influir para que la ceremonia se realice en ese templo religioso, el más importante de Latinoamérica.

“Nosotros primero quedamos en que sería en mi ciudad porque yo, obviamente, tengo a toda mi familia allá, a mi abuelita que ya está grande, pero como Monseñor estuvo presente en nuestro noviazgo, fue cómplice en la pedida de mano también, entonces nos dijo que nos quiere casar, así que ya veremos si es ahí... ¡Nos gustaría mucho!”.

“Juan ya le pidió la mano a mi mamá. Mi papá habló con él muy formalmente, pero esto es como un festejo por el compromiso. Ellos me ven muy contenta, a él también lo aprecian muchísimo; es que es un ser humano maravilloso y se da a querer mucho”, nos dijo Eva Daniela.