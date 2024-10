Esto es lo que opina el papá de Gala Montes sobre su vínculo con Karime Pindter

El supuesto romance entre Gala Montes y Karime Pindter, ambas finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’, ha causado revuelo entre los seguidores del reality. A pesar de que Karime dejó claro que entre ellas solo existe una gran amistad, los rumores y el “shippeo” entre las dos celebridades han continuado. Ahora, el papá de Gala Montes, Juan Fernández, ha dado su opinión al respecto, y su reacción ha sorprendido a más de uno.

El ‘shippeo’ entre Gala Montes y Karime Pindter

Desde que Gala y Karime participaron en ‘La Casa de los Famosos México’, los fanáticos han estado especulando sobre la posibilidad de una relación amorosa entre ellas. La química que mostraron en pantalla y fuera de cámaras ha alimentado los rumores de un posible romance, algo que Gala no ha descartado, al afirmar que siente atracción por la famosa ‘Matrioshka’. Sin embargo, Karime ha sido muy clara en varias entrevistas, asegurando que la relación entre ambas es puramente amistosa y que, aunque existe una gran química, no hay expectativas románticas.

En una entrevista reciente, Karime comentó sobre los rumores: “Qué hot nos vemos en el shippeo y me dicen que hay un shippeo, y yo dije: ¿Cuándo, con quién?, ¿en qué momento? La adoro como amiga, hay química, pero no andamos con expectativa”. A pesar de esto, ambas celebridades siguen compartiendo momentos juntas, como se pudo ver este fin de semana cuando salieron de antro y publicaron contenido en redes sociales que parecía más romántico de lo que sus declaraciones sugieren.

La reacción del papá de Gala Montes

El shippeo ‘Garime’ (como han bautizado los fanáticos a la supuesta pareja) ha llegado tan lejos que incluso el padre de Gala Montes, Juan Fernández, ha sido cuestionado sobre su opinión al respecto. La reacción del papá de la actriz fue compartida en redes sociales por ‘La Beba’, hermana de Gala, y sorprendió a los seguidores con su entusiasta respuesta.

A pesar de que la relación entre Gala y su padre había sido complicada en el pasado —llegando a estar distanciados por varios años después de que Juan Fernández se separara de la madre de Gala y se alejara de sus hijas—, el padre de la actriz se mostró más que contento con la idea de que Karime sea parte de la familia.

“Yo encantado de tener una nuera como Karime. Te amo, Karime. Te mando mil besos. Ahora que te vea te voy a dar muchísimos besos. Te quiero, mi amor”, declaró Juan Fernández, expresando su afecto hacia la estrella de reality. Estas palabras no solo sorprendieron a la audiencia, sino también a ‘La Beba’, quien celebró emocionada la reacción de su papá.

El pasado complicado entre Gala y su padre

Aunque la reacción de Juan Fernández fue inesperada y positiva, no se puede ignorar que la relación entre padre e hija ha tenido momentos difíciles. En una entrevista anterior con Matilde Obregón, Gala Montes reveló que su padre la había abandonado a ella y a su hermana cuando eran pequeñas, lo que generó un profundo resentimiento en la actriz. Montes confesó que aunque su papá intentó acercarse en varias ocasiones, ella lo rechazaba debido al dolor que aún sentía por su ausencia durante tantos años.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa... Es un tema que todavía me duele”, confesó Gala durante la entrevista. A pesar de estos sentimientos, Gala ha trabajado en superar este dolor a través de terapia y parece haber retomado la relación con su padre en fechas recientes, aunque no se sabe con certeza cómo es su dinámica tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’.