Pedro Sola criticó el vestuario de Lucerito Mijares y así le respondió la cantante en Ventaneando

Pedro Sola Ventaneando no dudó en criticar el aspecto de Lucerito Mijares, quien le reclamó en la primera oportunidad que tuvo.

Todo comenzó hace unos días, cuando Lucerito Mijares se subió al escenario del Auditorio Nacional para participar en un explosivo dueto con Yuri que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas no por su desempeño vocal, sino porque estaba ataviada con unos pants oscuros que contrastaron mucho con el elegante vestuario de su compañera.

El momento viral no podía ser pasado por alto por Pedro Sola, quien no perdió la oportunidad de criticar a Lucerito hace unos días por su “descuidado” aspecto en una de las emisiones en vivo de Ventaneando. Con lo que el presentador no contaba era con que Lucerito pronto le reclamaría esta puntada, haciéndolo pasar un momento bochornoso que pronto le dio la vuelta a las redes sociales.

¿Cómo fue la discusión que Lucerito Mijares sostuvo con Pedro Sola en pleno programa en vivo? Conoce los detalles de esta curiosa charla.

LUCERITO MIJARES ENCARA A PEDRO SOLA EN VIVO: “TE VOY A RECLAMAR ALGO”

El “palomazo” que Lucerito tuvo con Yuri en el Auditorio Nacional salió a colación nuevamente en una de las emisiones más recientes de Ventaneando, pues la cantante no bien entró al foro y le hizo una ácida reclamación a Pedro Sola:

“Ella iba muy elegante, entonces yo me veía en pijama”

“Te voy a reclamar algo”, comenzó a decir la hija de Lucero y Mijares. Pedro Sola , quien presintió cuál era el tema del que la joven iba a hablar, intentó justificar sus comentarios, pues Yuri estaba muy elegante en el escenario, mientras que Lucerito estaba en pants deportivos y la diferencia se notó de inmediato.

“Te subes en el Auditorio Nacional con 10 mil personas viéndote, con Yuri que iba, bueno, nada más le faltaba un molcajete en la cabeza”, comenzó Pedro Sola a decir.

Sin embargo, Lucerito se mantuvo firme al recordarle al conductor que ese no era su concierto y había subido al escenario por invitación de Yuri y sus fans, pues no tenía previsto cantar ante 10 mil personas.

“Ella iba muy elegante, entonces yo me veía en pijama. Como eran pantalones aguados, pues parecía un poco medio pants, pero eran unos pantalones muy hermosos (...) cuando la gente lo pidió, yo me quedé así, pero dije ‘bueno’ ”, dijo Lucerito.