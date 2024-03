Thalí García denuncia a Telemundo y expone abusos en La Casa de los Famosos: “Me secuestraron y me drog6ron”

Thalí García estalló y tras escaparse y salir corriendo de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, ahora decidió exponer todos los abusos que, según ella, sufrió en el reality show.

La actriz de “El señor de los cielos” y exparticipante de “Los 50", optó por contar toda su verdad acerca de su paso por La Casa de los Famosos, luego de que recibiera una demanda por parte de Telemundo por ir a gritar a las afueras del show y le avisaran que su contrato quedaba cancelado.

Thalí y quien es mamá de dos niños, denunció publicamente que fue víctima de un “secuestro” y hasta dijo que fue “drogada” dentro del reality show.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, aseguró la famosa en una transmisión en vivo que hizo en su Instagram y que luego guardó en la red social.

Thalí decidió denunciar en redes sociales a Telemundo, luego de que le dijeran que tenía que pagar una suma millonaria por incumplir con un contrato.

La artista expresó, además, que también fue utilizada por la producción de Telemundo para que peleara con la influencer Manelyk en el show “Los 50".

“No voy a parar hasta que se haga justicia. No quiero una indemnización, quiero es que cese todo”, dijo a la vez que rompía la notificación que le llegó de la televisora.