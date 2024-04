Este es el peculiar regalo que Wendy Guevara quería hacerle a Madonna: ¿olvidó dárselo o se arrepintió?

La noche del pasado martes 23 de abril, Madonna ofreció su cuarto concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “The Celebration Tour”. Tal como ha hecho en sus anteriores presentaciones, la cantante contó con un invitado de honor, mismo que se encarga de acompañarla en una parte del show.

Esta vez la elegida fue Wendy Guevara, quien causó furor al arribar al escenario del Palacio de los Deportes. Esta colaboración rápidamente se viralizó en redes y destacaron especialmente las felicitaciones hacia la influencer por haber dado este paso en su carrera.

Wendy Guevara expresó su sentir tras ser invitada de honor a un show de Madonna

Poco después del acto, Wendy dio sus primeras declaraciones acerca de su sentir tras conocer y compartir con Madonna. En una breve conversación con el matutino “Hoy Día”, la integrante de “Las Perdidas” fue cuestionada sobre cómo vivió este emocionante momento y qué recuerdos atesora de estos instantes.

Con el carisma que la caracteriza, Wendy Guevara narró que en un principio todo le pareció demasiado surreal, pues fue el equipo de la cantante quien se comunicó con su mánager para hacerle la invitación. Tras corroborar que sus compromisos se lo permitían, la influencer aceptó y se preparó para volar a la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¡Madonna y Wendy Guevara juntas en un escenario! La influencer reveló cómo se dio esta icónica colaboración

El singular obsequio que Wendy preparó para Madonna y no pudo darle

Fue en este periodo de planificación que a Wendy le surgió la inquietud de darle un regalo a Madonna, con el fin de que pudiera llevarse a casa un recuerdo de su estancia en México. Tras pensarlo detenidamente, Guevara finalmente encontró el detalle perfecto para la artista, mismo que se encargó de preparar para llevárselo a su encuentro.

En las horas previas al concierto, Wendy Guevara hizo sus ya tradicionales transmisiones en vivo y compartió con sus seguidores algunas anécdotas mientras se alistaba para irse al recinto. Ahí, la ganadora de “La Casa de los Famosos”, reveló que quería obsequiarle un molcajete a la cantante, para que así pudiera “prepararse sus propias salsas”.

No obstante, la premura con la que tuvo que emprender su camino al Palacio de los Deportes, donde ya la estaban esperando para alistar los últimos detalles, provocó que olvidara llevar consigo el regalo. A sabiendas de que ya no habría oportunidad de hacérselo llegar, Wendy Guevara expresó su arrepentimiento y aseguró que se le borró por completo cargar con el artículo y no fue porque se arrepintiera de tener este gesto con Madonna.